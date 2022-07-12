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В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного - РИА Новости, 12.07.2022
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В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного
В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного - РИА Новости, 12.07.2022
В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного
В Судаке задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:29
2022-07-12T17:54
судак
украина
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Судаке задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале."Сейчас с ними работают правоохранительные органы", — уточнил он.Ранее Крючков рассказал, что на военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Поводом для конфликта, по словам советника Сергея Аксенова, стала одежда с Z.Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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украина
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судак, украина, республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик)
09:29 12.07.2022 (обновлено: 17:54 12.07.2022)
 
В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного

В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Судаке задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.
"Сейчас с ними работают правоохранительные органы", — уточнил он.
Ранее Крючков рассказал, что на военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Поводом для конфликта, по словам советника Сергея Аксенова, стала одежда с Z.
Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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