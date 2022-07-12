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Немцам из-за кризиса предложили бегать по лестнице, чтобы согреться - РИА Новости, 12.07.2022
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Немцам из-за кризиса предложили бегать по лестнице, чтобы согреться
Немцам из-за кризиса предложили бегать по лестнице, чтобы согреться - РИА Новости, 12.07.2022
Немцам из-за кризиса предложили бегать по лестнице, чтобы согреться
Жители Германии должны предпринимать экстраординарные меры, чтобы перезимовать в условиях газового кризиса, следует из интервью главы крупнейшей региональной... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:32
2022-07-12T18:00
в мире
германия
россия
канада
роберт хабек
siemens
северный поток
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БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Жители Германии должны предпринимать экстраординарные меры, чтобы перезимовать в условиях газового кризиса, следует из интервью главы крупнейшей региональной газовой компании в стране GASAG Георга Фридрихса изданию Berliner Zeitung."В первую очередь дело скорее в том, чтобы сократить время пребывания в душе, потому что почти 20 процентов тепла расходуется для горячей воды, поэтому прием душа, ополаскивание и мытье рук лучше сократить", — заявил он.Так Фридрихс прокомментировал инициативу министра экономики ФРГ Роберта Хабека, предложившего использовать специальные экономные лейки для душа.Глава GASAG призвал потребителей в Берлине и Бранденбурге выполнять рекомендации "настолько сильно, насколько это возможно".Даже понижение комнатной температуры на один градус, по мнению Фридрихса, приведет к экономии энергопотребления до семи процентов."У нас единственная просьба: пожалуйста, начните немедленно, не ждите зимы — и обязательно отнеситесь к этому серьезно", — заключил руководитель газовой компании.GASAG снабжает более 700 тысяч домохозяйств и предприятий природным и биогазом.Хабек 23 июня активировал вторую стадию плана чрезвычайной ситуации по газу. Она предполагает, в частности, что предприятия должны начать снижать потребление.С 11 июля поставки по "Северному потоку" — основному маршруту экспорта газа из России в Европу — остановились на десять дней из-за планового ежегодного техобслуживания. С середины июня газопровод был задействован лишь на 40 процентов своей максимальной мощности из-за того, что компания Siemens не сумела своевременно вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта из Монреаля ввиду санкций Канады против России.Хотя Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки ее доставки не определены. Одиннадцатого июля Федеральное сетевое агентство также сообщило о прекращении прокачки газа по "Северному потоку", остановленному для плановых профилактических работ.
https://ria.ru/20220711/gaz-1801739152.html
https://ria.ru/20220712/gaz-1801939302.html
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в мире, германия, россия, канада, роберт хабек, siemens, северный поток
15:32 12.07.2022 (обновлено: 18:00 12.07.2022)
 
Немцам из-за кризиса предложили бегать по лестнице, чтобы согреться

Немецкая компания GASAG предложила бегать по лестнице и надевать два свитера из-за кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Жители Германии должны предпринимать экстраординарные меры, чтобы перезимовать в условиях газового кризиса, следует из интервью главы крупнейшей региональной газовой компании в стране GASAG Георга Фридрихса изданию Berliner Zeitung.
"В первую очередь дело скорее в том, чтобы сократить время пребывания в душе, потому что почти 20 процентов тепла расходуется для горячей воды, поэтому прием душа, ополаскивание и мытье рук лучше сократить", — заявил он.
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Так Фридрихс прокомментировал инициативу министра экономики ФРГ Роберта Хабека, предложившего использовать специальные экономные лейки для душа.
Глава GASAG призвал потребителей в Берлине и Бранденбурге выполнять рекомендации "настолько сильно, насколько это возможно".

"Пожилому или больному человеку дома может понадобиться температура на два градуса больше, чем тому, кто молод и здоров и может пережить зиму, надев два свитера и совершая подъемы по лестнице. Но мы, безусловно, все должны понизить температуру и посмотреть, где находится наш болевой порог", — подчеркнул он.

Даже понижение комнатной температуры на один градус, по мнению Фридрихса, приведет к экономии энергопотребления до семи процентов.
"У нас единственная просьба: пожалуйста, начните немедленно, не ждите зимы — и обязательно отнеситесь к этому серьезно", — заключил руководитель газовой компании.
GASAG снабжает более 700 тысяч домохозяйств и предприятий природным и биогазом.
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С 11 июля поставки по "Северному потоку" — основному маршруту экспорта газа из России в Европу — остановились на десять дней из-за планового ежегодного техобслуживания. С середины июня газопровод был задействован лишь на 40 процентов своей максимальной мощности из-за того, что компания Siemens не сумела своевременно вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта из Монреаля ввиду санкций Канады против России.
Хотя Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки ее доставки не определены. Одиннадцатого июля Федеральное сетевое агентство также сообщило о прекращении прокачки газа по "Северному потоку", остановленному для плановых профилактических работ.
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