https://ria.ru/20220712/krizis-1801917564.html

В Германии призвали страны ЕС к содействию для преодоления энергокризиса

В Германии призвали страны ЕС к содействию для преодоления энергокризиса - РИА Новости, 12.07.2022

В Германии призвали страны ЕС к содействию для преодоления энергокризиса

Ни одна страна Евросоюза не в состоянии в одиночку справиться с энергетическим кризисом, страны ЕС должны сотрудничать для его преодоления, заявил вице-канцлер, РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:32

2022-07-12T13:32

2022-07-12T13:32

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Ни одна страна Евросоюза не в состоянии в одиночку справиться с энергетическим кризисом, страны ЕС должны сотрудничать для его преодоления, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Мы не являемся беззащитными перед лицом происходящего. Мы всегда можем принимать контрмеры, и мы сделали это в последние полгода. В этом смысле мы подготовились к различным сценариям, какими бы сложными они ни были. …Европейское сотрудничество, которое в последние месяцы сделало нас в неожиданно сильными, имеет центральное значение. Ни одна страна не является достаточно сильной, чтобы в одиночку пройти через эту ситуацию", - заявил Хабек на пресс-конференции по время визита в Австрию.По его словам, "политический горизонт затянуло черными тучами, так что мы обсуждаем серьезные сценарии, сложно было представить, что мы их будем обсуждать"."Экономический кризис в Австрии не оставит Германию незатронутой. Экономический кризис в Германии нанесет урон ЕС. Мы как Европа являемся сообществом, объединенным судьбой", - заявил министр.

https://ria.ru/20220709/evropa-1801422864.html

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в мире, цены на нефть, германия, австрия, европа, евросоюз