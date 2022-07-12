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В Германии призвали страны ЕС к содействию для преодоления энергокризиса - РИА Новости, 12.07.2022
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В Германии призвали страны ЕС к содействию для преодоления энергокризиса
В Германии призвали страны ЕС к содействию для преодоления энергокризиса - РИА Новости, 12.07.2022
В Германии призвали страны ЕС к содействию для преодоления энергокризиса
Ни одна страна Евросоюза не в состоянии в одиночку справиться с энергетическим кризисом, страны ЕС должны сотрудничать для его преодоления, заявил вице-канцлер, РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:32
2022-07-12T13:32
в мире
цены на нефть
германия
австрия
европа
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Ни одна страна Евросоюза не в состоянии в одиночку справиться с энергетическим кризисом, страны ЕС должны сотрудничать для его преодоления, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Мы не являемся беззащитными перед лицом происходящего. Мы всегда можем принимать контрмеры, и мы сделали это в последние полгода. В этом смысле мы подготовились к различным сценариям, какими бы сложными они ни были. …Европейское сотрудничество, которое в последние месяцы сделало нас в неожиданно сильными, имеет центральное значение. Ни одна страна не является достаточно сильной, чтобы в одиночку пройти через эту ситуацию", - заявил Хабек на пресс-конференции по время визита в Австрию.По его словам, "политический горизонт затянуло черными тучами, так что мы обсуждаем серьезные сценарии, сложно было представить, что мы их будем обсуждать"."Экономический кризис в Австрии не оставит Германию незатронутой. Экономический кризис в Германии нанесет урон ЕС. Мы как Европа являемся сообществом, объединенным судьбой", - заявил министр.
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в мире, цены на нефть, германия, австрия, европа, евросоюз
13:32 12.07.2022
 
В Германии призвали страны ЕС к содействию для преодоления энергокризиса

Вице-канцлер Хабек: ни одна страна ЕС в одиночку не справится с энергетическим кризисом

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Ни одна страна Евросоюза не в состоянии в одиночку справиться с энергетическим кризисом, страны ЕС должны сотрудничать для его преодоления, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Мы не являемся беззащитными перед лицом происходящего. Мы всегда можем принимать контрмеры, и мы сделали это в последние полгода. В этом смысле мы подготовились к различным сценариям, какими бы сложными они ни были. …Европейское сотрудничество, которое в последние месяцы сделало нас в неожиданно сильными, имеет центральное значение. Ни одна страна не является достаточно сильной, чтобы в одиночку пройти через эту ситуацию", - заявил Хабек на пресс-конференции по время визита в Австрию.
По его словам, "политический горизонт затянуло черными тучами, так что мы обсуждаем серьезные сценарии, сложно было представить, что мы их будем обсуждать".
"Экономический кризис в Австрии не оставит Германию незатронутой. Экономический кризис в Германии нанесет урон ЕС. Мы как Европа являемся сообществом, объединенным судьбой", - заявил министр.
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