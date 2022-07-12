https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html

Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей

Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей - РИА Новости, 12.07.2022

Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала года предоставил финансовую поддержку по технологии экспресс-кредитования 491 заемщику на общую сумму более 3... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:39

2022-07-12T12:39

2022-07-12T12:39

мсп банк

петр засельский

экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала года предоставил финансовую поддержку по технологии экспресс-кредитования 491 заемщику на общую сумму более 3 миллиардов рублей.Лидерами по подаче заявок и объему выдач стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.Кредитование на сумму до 5 миллионов рублей по продукту "Экспресс-поддержка" осуществляется в рамках программы правительства Москвы по ставке от 9,75% годовых. Срок кредита – до 12 месяцев. Для регионов действуют следующие условия: финансирование до 10 миллионов рублей по ставке от 12,25% по программе Минэкономразвития "1764" сроком до трех лет без залога.

https://ria.ru/20220705/razrabotki-1800402290.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, петр засельский, экономика, корпорация мсп