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Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей - РИА Новости, 12.07.2022
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Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей
Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей - РИА Новости, 12.07.2022
Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала года предоставил финансовую поддержку по технологии экспресс-кредитования 491 заемщику на общую сумму более 3... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:39
2022-07-12T12:39
мсп банк
петр засельский
экономика
корпорация мсп
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала года предоставил финансовую поддержку по технологии экспресс-кредитования 491 заемщику на общую сумму более 3 миллиардов рублей.Лидерами по подаче заявок и объему выдач стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.Кредитование на сумму до 5 миллионов рублей по продукту "Экспресс-поддержка" осуществляется в рамках программы правительства Москвы по ставке от 9,75% годовых. Срок кредита – до 12 месяцев. Для регионов действуют следующие условия: финансирование до 10 миллионов рублей по ставке от 12,25% по программе Минэкономразвития "1764" сроком до трех лет без залога.
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мсп банк, петр засельский, экономика, корпорация мсп
12:39 12.07.2022
 

Экспресс-кредитованием МСП Банка воспользовались почти 500 предпринимателей

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала года предоставил финансовую поддержку по технологии экспресс-кредитования 491 заемщику на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Лидерами по подаче заявок и объему выдач стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.
"Этот продукт мы разработали в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом, поэтому он максимально отвечает требованиям рынка. Отмечу, в частности, оперативность рассмотрения заявки – она занимает всего 72 часа, а подать ее можно дистанционно", — сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Кредитование на сумму до 5 миллионов рублей по продукту "Экспресс-поддержка" осуществляется в рамках программы правительства Москвы по ставке от 9,75% годовых. Срок кредита – до 12 месяцев. Для регионов действуют следующие условия: финансирование до 10 миллионов рублей по ставке от 12,25% по программе Минэкономразвития "1764" сроком до трех лет без залога.
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