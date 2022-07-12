https://ria.ru/20220712/koronavirus-1801891535.html
Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях
Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях - РИА Новости, 12.07.2022
Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу в столице сообщил, что жителям Москвы рекомендуется носить маски в закрытых общественных... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:44
2022-07-12T11:44
2022-07-12T12:49
распространение коронавируса
общество
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу в столице сообщил, что жителям Москвы рекомендуется носить маски в закрытых общественных помещениях.Отмечается, что в Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, но в оперштабе подчеркивают, что уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе."За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей. При этом базовая планка заболеваемости в Москве была самая низкая за всю историю пандемии. Очередной подъем связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон". Регулярное секвенирование генома вируса в Москве показывает, что доля этих субвариантов доминирует в общей структуре заболеваемости в городе", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале соцкомплекса столицы."В Москве есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией и отработанные алгоритмы ведения пациентов. В городских поликлиниках дополнительно усилена работа дежурных отделений ОРВИ. На сегодняшний день они загружены лишь на 40%, также в городе свободно 2/3 развёрнутого коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом", - добавляется в сообщении.Также отмечается, что в большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%."Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "омикрона", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Москвичам, особенно из групп риска - пожилым людям и имеющим хронические заболевания, рекомендовали пройти вакцинацию или ревакцинацию для максимальной защиты.
https://ria.ru/20220617/kovid-1795745932.html
https://ria.ru/20220708/koronavirus-1801095490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:44 12.07.2022 (обновлено: 12:49 12.07.2022)
Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых помещениях
Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в помещениях из-за роста случаев COVID-19
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу в столице сообщил
, что жителям Москвы рекомендуется носить маски в закрытых общественных помещениях.
Отмечается, что в Москве
, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, но в оперштабе подчеркивают, что уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе
.
"За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей. При этом базовая планка заболеваемости в Москве была самая низкая за всю историю пандемии. Очередной подъем связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон". Регулярное секвенирование генома вируса в Москве показывает, что доля этих субвариантов доминирует в общей структуре заболеваемости в городе", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале соцкомплекса столицы.
"В Москве есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией и отработанные алгоритмы ведения пациентов. В городских поликлиниках дополнительно усилена работа дежурных отделений ОРВИ. На сегодняшний день они загружены лишь на 40%, также в городе свободно 2/3 развёрнутого коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом", - добавляется в сообщении.
Также отмечается, что в большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Это подтверждается уровнем госпитализаций, который на фоне такого подъема заболеваемости за тот же период вырос всего на 9%.
"Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "омикрона", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Москвичам, особенно из групп риска - пожилым людям и имеющим хронические заболевания, рекомендовали пройти вакцинацию или ревакцинацию для максимальной защиты.