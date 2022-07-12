https://ria.ru/20220712/kolker-1801923605.html

Надо было дважды подумать, прежде чем арестовывать Колкера, заявили в СПЧ

Надо было дважды подумать, прежде чем арестовывать Колкера, заявили в СПЧ - РИА Новости, 12.07.2022

Надо было дважды подумать, прежде чем арестовывать Колкера, заявили в СПЧ

Случай с новосибирским ученым Дмитрием Колкером, умершим через несколько дней после ареста, указал на проблему, о которой уже неоднократно говорилось: в России... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:54

2022-07-12T13:54

2022-07-12T13:54

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москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Случай с новосибирским ученым Дмитрием Колкером, умершим через несколько дней после ареста, указал на проблему, о которой уже неоднократно говорилось: в России недостаточно часто используют более мягкие меры пресечения, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.Колкера, на которого завели дело о госизмене, арестовали в Новосибирске 30 июня. Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля."Наверно, зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу", - сказал Фадеев журналистам.Он отметил, что СПЧ не раз выступал "за более аккуратное отношение к заключению под стражу обвиняемых, подследственных"."Надо больше использовать и домашний арест, и подписку о невыезде. Недавно мы в Совете рассматривали, мы докладывали о том, как часто используют денежный залог, чуть ли не единичные случаи в течение года использования такой меры, как денежный залог. И это плохо. И в то же время мы знаем, что количество подследственных в СИЗО растет... Некоторые тюрьмы переполнены, это неправильно, зачем там держать людей, обвиняемых не в тяжких преступлениях?" - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20220704/kolker-1800068205.html

https://ria.ru/20220711/reabilitatsiya-1801605507.html

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новосибирск, москва, здоровье - общество