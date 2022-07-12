https://ria.ru/20220712/klesch-1801883441.html

Студент из Пермского края умер после укуса клеща

Студент из Пермского края умер после укуса клеща - РИА Новости, 12.07.2022

Студент из Пермского края умер после укуса клеща

Молодой человек из Пермского края был госпитализирован после укуса клеща, пациенту была оказана вся необходимая помощь, но позже он скончался, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:22

2022-07-12T11:22

2022-07-12T11:24

происшествия

здоровье - общество

пермский край

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ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Молодой человек из Пермского края был госпитализирован после укуса клеща, пациенту была оказана вся необходимая помощь, но позже он скончался, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в соцсетях появилась информация, что 19-летний студент из города Чермоз в Ильинском районе Пермского края пострадал от присасывания клеща, после чего более двух недель находился в реанимации. Недавно молодой человек скончался. Уточнялось, что клещ оказался переносчиком двух инфекций."Такой случай был, пациент был госпитализирован, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, но, к сожалению, пациент позже скончался", — прокомментировали размещенную в соцсетях информацию в краевом минздраве.По информации регионального Роспотребнадзора, в больницы Пермского края в этом сезоне обратились почти 19 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей. Исследования показали, что в 1,6% случаев насекомые были инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 42,2% - иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,1% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,1% - гранулоцитарным анаплазмозом человека. В ведомстве уточняли, что ежегодно в регионе заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом превышает показатели по стране.

https://ria.ru/20220707/minoborony-1800960335.html

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происшествия, здоровье - общество, пермский край