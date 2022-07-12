https://ria.ru/20220712/kiberataka-1801987615.html

Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке

Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке - РИА Новости, 12.07.2022

Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке

На Дипломатическую академию МИД России совершили мощное кибернападение, в результате которого вышли из строя система по приему абитуриентов и экзаменов,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:12

2022-07-12T16:12

2022-07-12T16:16

безопасность

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Дипломатическую академию МИД России совершили мощное кибернападение, в результате которого вышли из строя система по приему абитуриентов и экзаменов, сообщили РИА Новости в Дипакадемии."Сегодня в 11.00 утра на дипломатическую академию МИД России совершена мощная кибератака, в результате чего перестали функционировать все системы по приему абитуриентов и экзаменов", - говорится в заявлении ВУЗа.По сообщению пресс-службы дипакадемии, атака такого масштаба совершена впервые, а целью ее является уничтожение всей информации, связанной с поступлением.В академии также отметили, что в этом году особенно повышенный спрос на поступление как на бакалавриат, так и в магистратуру. Известно, что данный ВУЗ предоставляет также второе высшее образование по специальностям международные отношения, юриспруденция и мировая экономика.

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795580738.html

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