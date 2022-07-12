https://ria.ru/20220712/kiberataka-1801987615.html
Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке
Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке - РИА Новости, 12.07.2022
Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке
На Дипломатическую академию МИД России совершили мощное кибернападение, в результате которого вышли из строя система по приему абитуриентов и экзаменов,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:12
2022-07-12T16:12
2022-07-12T16:16
безопасность
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Дипломатическую академию МИД России совершили мощное кибернападение, в результате которого вышли из строя система по приему абитуриентов и экзаменов, сообщили РИА Новости в Дипакадемии."Сегодня в 11.00 утра на дипломатическую академию МИД России совершена мощная кибератака, в результате чего перестали функционировать все системы по приему абитуриентов и экзаменов", - говорится в заявлении ВУЗа.По сообщению пресс-службы дипакадемии, атака такого масштаба совершена впервые, а целью ее является уничтожение всей информации, связанной с поступлением.В академии также отметили, что в этом году особенно повышенный спрос на поступление как на бакалавриат, так и в магистратуру. Известно, что данный ВУЗ предоставляет также второе высшее образование по специальностям международные отношения, юриспруденция и мировая экономика.
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795580738.html
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безопасность, россия
16:12 12.07.2022 (обновлено: 16:16 12.07.2022)
Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке
Кибератака на сайт Дипломатической академии вывела из строя систему приема абитуриентов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Дипломатическую академию МИД России совершили мощное кибернападение, в результате которого вышли из строя система по приему абитуриентов и экзаменов, сообщили РИА Новости в Дипакадемии.
"Сегодня в 11.00 утра на дипломатическую академию МИД России
совершена мощная кибератака, в результате чего перестали функционировать все системы по приему абитуриентов и экзаменов", - говорится в заявлении ВУЗа.
По сообщению пресс-службы дипакадемии, атака такого масштаба совершена впервые, а целью ее является уничтожение всей информации, связанной с поступлением.
В академии также отметили, что в этом году особенно повышенный спрос на поступление как на бакалавриат, так и в магистратуру. Известно, что данный ВУЗ предоставляет также второе высшее образование по специальностям международные отношения, юриспруденция и мировая экономика.