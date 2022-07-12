Рейтинг@Mail.ru
Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/kiberataka-1801987615.html
Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке
Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке - РИА Новости, 12.07.2022
Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке
На Дипломатическую академию МИД России совершили мощное кибернападение, в результате которого вышли из строя система по приему абитуриентов и экзаменов,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:12
2022-07-12T16:16
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39663/14/396631421_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_3ac25cf98bbd9fc2af5ac86f3e8b2470.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Дипломатическую академию МИД России совершили мощное кибернападение, в результате которого вышли из строя система по приему абитуриентов и экзаменов, сообщили РИА Новости в Дипакадемии."Сегодня в 11.00 утра на дипломатическую академию МИД России совершена мощная кибератака, в результате чего перестали функционировать все системы по приему абитуриентов и экзаменов", - говорится в заявлении ВУЗа.По сообщению пресс-службы дипакадемии, атака такого масштаба совершена впервые, а целью ее является уничтожение всей информации, связанной с поступлением.В академии также отметили, что в этом году особенно повышенный спрос на поступление как на бакалавриат, так и в магистратуру. Известно, что данный ВУЗ предоставляет также второе высшее образование по специальностям международные отношения, юриспруденция и мировая экономика.
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795580738.html
https://ria.ru/20220629/roskosmos-1798992197.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39663/14/396631421_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_3235786678fa4b4968476e029e66315c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
16:12 12.07.2022 (обновлено: 16:16 12.07.2022)
 
Сайт Дипломатической академии МИД подвергся мощной кибератаке

Кибератака на сайт Дипломатической академии вывела из строя систему приема абитуриентов

ГОУ "Дипломатическая академия МИД России"
ГОУ Дипломатическая академия МИД России
ГОУ "Дипломатическая академия МИД России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Дипломатическую академию МИД России совершили мощное кибернападение, в результате которого вышли из строя система по приему абитуриентов и экзаменов, сообщили РИА Новости в Дипакадемии.
"Сегодня в 11.00 утра на дипломатическую академию МИД России совершена мощная кибератака, в результате чего перестали функционировать все системы по приему абитуриентов и экзаменов", - говорится в заявлении ВУЗа.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:14
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций
По сообщению пресс-службы дипакадемии, атака такого масштаба совершена впервые, а целью ее является уничтожение всей информации, связанной с поступлением.
В академии также отметили, что в этом году особенно повышенный спрос на поступление как на бакалавриат, так и в магистратуру. Известно, что данный ВУЗ предоставляет также второе высшее образование по специальностям международные отношения, юриспруденция и мировая экономика.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 14:29
В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала