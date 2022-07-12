https://ria.ru/20220712/khurgada-1801946139.html

Власти ограничили занятия на воде в районе Хургады после ЧП с акулой

Власти ограничили занятия на воде в районе Хургады после ЧП с акулой - РИА Новости, 12.07.2022

Власти ограничили занятия на воде в районе Хургады после ЧП с акулой

Власти провинции Красное море в Египте, где находится курортная Хургада, запретили рыбалку и сброс остатков еды с туристических катеров в море, а также... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:55

2022-07-12T14:55

2022-07-12T14:55

хургада

австрия

румыния

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КАИР, 12 июл – РИА Новости. Власти провинции Красное море в Египте, где находится курортная Хургада, запретили рыбалку и сброс остатков еды с туристических катеров в море, а также ограничили занятия на воде после инцидентов с нападением акулы.По решению губернатора провинции пляжи в районе Сахль Хашиш и заливе Сома в Хургаде будут закрыты как минимум до пятницы - разрешается купание на глубине лишь до одного метра, а также нахождение на пляже. "В данном районе запрещены любые занятия, в том числе рыбалка, погружение с аквалангом для тех, кто не получил лицензию, и обучение погружениям, снорклинг, водные игры, кайтсерфинг и парашютный спорт", - говорится в опубликованном в местных СМИ указе, достоверность которого подтвердил РИА Новости глава профсоюза туристических гидов провинции Башар Абу Талеб.Снорклингом можно заниматься только в лагунах под руководством тренера, в одиночку это запрещено. Рыбалка запрещается на всем побережье провинции на время действия запрета, в том числе та, которую устраивают для туристов на специальных катерах. Отели на побережье обязаны обеспечить достаточное число квалифицированных спасателей. "Персонал туристических катеров обязан не допускать выбрасывания в море каких-либо остатков, остатки еды должны быть переданы на причал после возвращения с поездки", - говорится в тексте указа.Указ губернатора основан на рекомендациях экспертов, призвавших, помимо прочего, к "срочному заседанию под руководством премьер-министра и в присутствии министров для обсуждения способов сохранения морского биоразнообразия и устойчивого использования уникальных природных ресурсов". Также эксперты рекомендовали создать сеть связи с организаторами поездок на туристических катерах и конкурсов рыбалки, чтобы иметь возможность немедленно остановить такие катера во избежание повторения инцидентов с акулами."Это серьезная попытка восстановить биологическое разнообразие Красного моря, возможно, позже понадобится усилить эти меры. Важнее всего реализовывать этот план в точности без поблажек", - отметил РИА Новости Абу Талеб. Он подчеркнул особую важность заседания кабмина для реализации решений.Ранее генсек Арабской ассоциации по защите дикой природы (AFWP) Гамаль Гомаа говорил РИА Новости, что нападение на человека для акулы не является естественным поведением, причиной инцидентов в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с туристических катеров.Министерство окружающей среды Египта сообщило 3 июля о двух жертвах нападения акулы в районе Хургады, специалисты собирают информацию, чтобы выяснить причины поведения хищника. По данным осведомленного источника РИА Новости, первой жертвой стала гражданка Австрии, второй стала гражданка Румынии.В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта. Сообщений в египетских СМИ об активности белых акул у побережья Хургады в последние несколько лет не появлялось.

https://ria.ru/20220704/khurgada-1800137132.html

https://ria.ru/20220706/khurgada-1800570266.html

хургада

австрия

румыния

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хургада, австрия, румыния