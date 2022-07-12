https://ria.ru/20220712/kherson-1801910184.html

Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области

Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области - РИА Новости, 12.07.2022

Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области

Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области, так как понимает, что люди проголосуют за вступление в Россию, заявил заместитель главы РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:51

2022-07-12T12:51

2022-07-12T12:51

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херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области, так как понимает, что люди проголосуют за вступление в Россию, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Они не хотят, чтобы прошел референдум, потому что понимают, что люди проголосуют за вступление в Россию", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, украинской верхушке во главе с Владимиром Зеленским безразлично будущее украинского народа, в то время как западным странам выгоден конфликт на территории Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220712/gosduma-1801854980.html

херсонская область

россия

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в мире, херсонская область , россия, украина