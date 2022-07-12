Рейтинг@Mail.ru
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/kherson-1801910184.html
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области - РИА Новости, 12.07.2022
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области, так как понимает, что люди проголосуют за вступление в Россию, заявил заместитель главы РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:51
2022-07-12T12:51
в мире
херсонская область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799554763_0:176:3079:1907_1920x0_80_0_0_d1e592c0d84113511418d3bcb2dd8677.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области, так как понимает, что люди проголосуют за вступление в Россию, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Они не хотят, чтобы прошел референдум, потому что понимают, что люди проголосуют за вступление в Россию", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, украинской верхушке во главе с Владимиром Зеленским безразлично будущее украинского народа, в то время как западным странам выгоден конфликт на территории Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220712/gosduma-1801854980.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799554763_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_af7a9c1d784500adee6b35503f81af0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, украина
12:51 12.07.2022
 
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области

Стремоусов: Киев понимает, что люди проголосуют за вступление Херсонской области в Россию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск
Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области, так как понимает, что люди проголосуют за вступление в Россию, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Они не хотят, чтобы прошел референдум, потому что понимают, что люди проголосуют за вступление в Россию", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, украинской верхушке во главе с Владимиром Зеленским безразлично будущее украинского народа, в то время как западным странам выгоден конфликт на территории Украины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:49
В Госдуме призвали ООН осудить США и Украину после атаки на Новую Каховку
 
В миреХерсонская областьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала