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Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области - РИА Новости, 12.07.2022
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области, так как понимает, что люди проголосуют за вступление в Россию, заявил заместитель главы РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:51
2022-07-12T12:51
2022-07-12T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области, так как понимает, что люди проголосуют за вступление в Россию, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Они не хотят, чтобы прошел референдум, потому что понимают, что люди проголосуют за вступление в Россию", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, украинской верхушке во главе с Владимиром Зеленским безразлично будущее украинского народа, в то время как западным странам выгоден конфликт на территории Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, херсонская область , россия, украина
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области
Стремоусов: Киев понимает, что люди проголосуют за вступление Херсонской области в Россию