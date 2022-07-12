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ВГА Херсонской области просит жителей сообщать о возможных диверсантах - РИА Новости, 12.07.2022
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ВГА Херсонской области просит жителей сообщать о возможных диверсантах
ВГА Херсонской области просит жителей сообщать о возможных диверсантах - РИА Новости, 12.07.2022
ВГА Херсонской области просит жителей сообщать о возможных диверсантах
Власти Херсонской области обратились к жителям региона с просьбой предоставлять за вознаграждение информацию о возможных подозрительных личностях, диверсантах и РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:31
2022-07-12T12:31
в мире
херсонская область
херсон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Власти Херсонской области обратились к жителям региона с просьбой предоставлять за вознаграждение информацию о возможных подозрительных личностях, диверсантах и сотрудниках СБУ."Военно-гражданская администрация Херсонской области обращается к жителям региона с просьбой предоставлять за вознаграждение информацию об обнаруженных взрывных устройствах или предметах на них похожих... о лицах, замеченных в подозрительной деятельности, которую можно трактовать как закладку взрывных устройств, слежку за людьми", - говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации области.ВГА также просит информировать об оставшихся в Херсоне или других населённых пунктах области действующих сотрудниках службы безопасности Украины, украинской разведки, территориальной обороны, украинских военных. Администрация просит также сообщать о лицах, ведущих антироссийские сайты, каналы и группы в интернете, а также собирающих данные о российских военных.ВГА сообщила, что гарантирует анонимность, и если потребуется, обеспечит безопасность жителей, помогающих наладить мирную жизнь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/pokushenie-1801719582.html
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в мире, херсонская область , херсон, украина
12:31 12.07.2022
 
ВГА Херсонской области просит жителей сообщать о возможных диверсантах

ВГА Херсонской области просит жителей за вознаграждение сообщать о возможных диверсантах

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Власти Херсонской области обратились к жителям региона с просьбой предоставлять за вознаграждение информацию о возможных подозрительных личностях, диверсантах и сотрудниках СБУ.
"Военно-гражданская администрация Херсонской области обращается к жителям региона с просьбой предоставлять за вознаграждение информацию об обнаруженных взрывных устройствах или предметах на них похожих... о лицах, замеченных в подозрительной деятельности, которую можно трактовать как закладку взрывных устройств, слежку за людьми", - говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации области.
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ВГА также просит информировать об оставшихся в Херсоне или других населённых пунктах области действующих сотрудниках службы безопасности Украины, украинской разведки, территориальной обороны, украинских военных. Администрация просит также сообщать о лицах, ведущих антироссийские сайты, каналы и группы в интернете, а также собирающих данные о российских военных.
ВГА сообщила, что гарантирует анонимность, и если потребуется, обеспечит безопасность жителей, помогающих наладить мирную жизнь.
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