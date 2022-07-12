https://ria.ru/20220712/kherson-1801902342.html
В Херсонской области усилят систему защиты рубежей
В Херсонской области усилят систему защиты рубежей - РИА Новости, 12.07.2022
В Херсонской области усилят систему защиты рубежей
Систему защиты рубежей Херсонской области усилят, регион украинским войскам никто не отдаст, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:24
2022-07-12T12:24
2022-07-12T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Систему защиты рубежей Херсонской области усилят, регион украинским войскам никто не отдаст, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Переделывается система ПВО, система защиты, усиливаются рубежи. Будем до конца стоять, Херсонскую область нацистам в руки не отдадим", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, можно предположить, что киевский режим продолжит удары по гражданской инфраструктуре региона.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220712/kherson-1801910184.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , украина, кирилл стремоусов
12:24 12.07.2022 (обновлено: 13:30 12.07.2022)
В Херсонской области усилят систему защиты рубежей
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов пообещал усилить систему защиты рубежей
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Систему защиты рубежей Херсонской области усилят, регион украинским войскам никто не отдаст, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Переделывается система ПВО, система защиты, усиливаются рубежи. Будем до конца стоять, Херсонскую область
нацистам в руки не отдадим", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, можно предположить, что киевский режим продолжит удары по гражданской инфраструктуре региона.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.