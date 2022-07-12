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В Херсонской области усилят систему защиты рубежей - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/kherson-1801902342.html
В Херсонской области усилят систему защиты рубежей
В Херсонской области усилят систему защиты рубежей - РИА Новости, 12.07.2022
В Херсонской области усилят систему защиты рубежей
Систему защиты рубежей Херсонской области усилят, регион украинским войскам никто не отдаст, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:24
2022-07-12T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Систему защиты рубежей Херсонской области усилят, регион украинским войскам никто не отдаст, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Переделывается система ПВО, система защиты, усиливаются рубежи. Будем до конца стоять, Херсонскую область нацистам в руки не отдадим", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, можно предположить, что киевский режим продолжит удары по гражданской инфраструктуре региона.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , украина, кирилл стремоусов
12:24 12.07.2022 (обновлено: 13:30 12.07.2022)
 
В Херсонской области усилят систему защиты рубежей

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов пообещал усилить систему защиты рубежей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа билетов на автобусы в Херсон, Мелитополь и Бердянск
Продажа билетов на автобусы в Херсон, Мелитополь и Бердянск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа билетов на автобусы в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Систему защиты рубежей Херсонской области усилят, регион украинским войскам никто не отдаст, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Переделывается система ПВО, система защиты, усиливаются рубежи. Будем до конца стоять, Херсонскую область нацистам в руки не отдадим", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, можно предположить, что киевский режим продолжит удары по гражданской инфраструктуре региона.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 12:51
Киев стремится не допустить проведения референдума в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаКирилл Стремоусов
 
 
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