https://ria.ru/20220712/karta-1801854360.html

Безработные москвичи смогут получать начисления на карту "Мир"

Безработные москвичи смогут получать начисления на карту "Мир" - РИА Новости, 12.07.2022

Безработные москвичи смогут получать начисления на карту "Мир"

У безработных москвичей появится возможность получать начисления на карту "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента финансов Москвы. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:33

2022-07-12T08:33

2022-07-12T08:33

общество

москва

карта "мир"

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. У безработных москвичей появится возможность получать начисления на карту "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента финансов Москвы."Департаментом финансов Москвы при содействии Федерального казначейства успешно внедрена новая технология перечисления из бюджета города выплат в сфере содействия занятости населения Москвы. Выплаты производятся физическим лицам на банковские карты платежной системы "Мир"", - заявили в пресс-службе.В департаменте рассказали, что для перечисления денежных средств получателям выплат теперь используется новый платежный документ – "Распоряжение о перечислении денежных средств на карты "Мир"". В нем, по сравнению со стандартным платежным поручением, значительно сокращен перечень необходимых к заполнению реквизитов. За счет этого снижается административная нагрузка на органы службы занятости населения Москвы, а горожанам не нужно будет предоставлять дополнительные данные при обращении за выплатами. Зачисление средств осуществляется только на основании номера банковской карты "Мир" получателя платежа и даты его рождения.Сообщается, что москвичи смогут получать на карты "Мир" такие выплаты, как пособие по безработице и городские доплаты к нему, материальную помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие и гражданам в период прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также компенсацию расходов на проезд в городском общественном транспорте в период поиска работы, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798336245.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, карта "мир"