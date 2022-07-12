https://ria.ru/20220712/karta-1801854360.html
Безработные москвичи смогут получать начисления на карту "Мир"
Безработные москвичи смогут получать начисления на карту "Мир" - РИА Новости, 12.07.2022
Безработные москвичи смогут получать начисления на карту "Мир"
У безработных москвичей появится возможность получать начисления на карту "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента финансов Москвы. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:33
2022-07-12T08:33
2022-07-12T08:33
общество
москва
карта "мир"
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. У безработных москвичей появится возможность получать начисления на карту "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента финансов Москвы."Департаментом финансов Москвы при содействии Федерального казначейства успешно внедрена новая технология перечисления из бюджета города выплат в сфере содействия занятости населения Москвы. Выплаты производятся физическим лицам на банковские карты платежной системы "Мир"", - заявили в пресс-службе.В департаменте рассказали, что для перечисления денежных средств получателям выплат теперь используется новый платежный документ – "Распоряжение о перечислении денежных средств на карты "Мир"". В нем, по сравнению со стандартным платежным поручением, значительно сокращен перечень необходимых к заполнению реквизитов. За счет этого снижается административная нагрузка на органы службы занятости населения Москвы, а горожанам не нужно будет предоставлять дополнительные данные при обращении за выплатами. Зачисление средств осуществляется только на основании номера банковской карты "Мир" получателя платежа и даты его рождения.Сообщается, что москвичи смогут получать на карты "Мир" такие выплаты, как пособие по безработице и городские доплаты к нему, материальную помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие и гражданам в период прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также компенсацию расходов на проезд в городском общественном транспорте в период поиска работы, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798336245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, карта "мир"
Безработные москвичи смогут получать начисления на карту "Мир"
Безработные москвичи смогут получать начисления из бюджета на карту "Мир"
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. У безработных москвичей появится возможность получать начисления на карту "Мир", сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента финансов Москвы.
"Департаментом финансов Москвы
при содействии Федерального казначейства успешно внедрена новая технология перечисления из бюджета города выплат в сфере содействия занятости населения Москвы. Выплаты производятся физическим лицам на банковские карты платежной системы "Мир"", - заявили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что для перечисления денежных средств получателям выплат теперь используется новый платежный документ – "Распоряжение о перечислении денежных средств на карты "Мир"". В нем, по сравнению со стандартным платежным поручением, значительно сокращен перечень необходимых к заполнению реквизитов. За счет этого снижается административная нагрузка на органы службы занятости населения Москвы, а горожанам не нужно будет предоставлять дополнительные данные при обращении за выплатами. Зачисление средств осуществляется только на основании номера банковской карты "Мир" получателя платежа и даты его рождения.
Сообщается, что москвичи смогут получать на карты "Мир" такие выплаты, как пособие по безработице и городские доплаты к нему, материальную помощь безработным гражданам, утратившим право на пособие и гражданам в период прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также компенсацию расходов на проезд в городском общественном транспорте в период поиска работы, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.