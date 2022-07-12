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В Госдуме заявили о причастности Вашингтона к обстрелу Новой Каховки - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801948698.html
В Госдуме заявили о причастности Вашингтона к обстрелу Новой Каховки
В Госдуме заявили о причастности Вашингтона к обстрелу Новой Каховки - РИА Новости, 12.07.2022
В Госдуме заявили о причастности Вашингтона к обстрелу Новой Каховки
Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что ответственность за ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области несет,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:02
2022-07-12T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
госдума рф
евгений ревенко
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что ответственность за ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области несет, помимо Киева, и Вашингтон, который организовал поставки оружия на Украину."Удар по Новой Каховке в Херсонской области с многочисленными жертвами и пострадавшими - очередное кровавое преступление киевского режима. На этот раз с применением американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ответственность за варварский обстрел и гибель мирных людей несет не только Киев и лично Зеленский, но и Вашингтон, который организовал поставки этого оружия украинским националистам. Важно понимать, что оправдания таким преступлениям нет и быть не может. Виновные будут наказаны. Неонацисты предстанут перед судом. Специальная военная операция продолжается", - написал Ревенко в своем Telegram-канале.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801874022.html
россия
украина
сша
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в мире, россия, госдума рф, евгений ревенко, украина, сша, вооруженные силы украины, херсонская область , ситуация в днр и лнр
15:02 12.07.2022 (обновлено: 15:06 12.07.2022)
 
В Госдуме заявили о причастности Вашингтона к обстрелу Новой Каховки

Депутат Ревенко заявил, что Вашингтон тоже причастен к ракетному обстрелу Новой Каховки

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы Евгений Ревенко
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Государственной думы Евгений Ревенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что ответственность за ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области несет, помимо Киева, и Вашингтон, который организовал поставки оружия на Украину.
"Удар по Новой Каховке в Херсонской области с многочисленными жертвами и пострадавшими - очередное кровавое преступление киевского режима. На этот раз с применением американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ответственность за варварский обстрел и гибель мирных людей несет не только Киев и лично Зеленский, но и Вашингтон, который организовал поставки этого оружия украинским националистам. Важно понимать, что оправдания таким преступлениям нет и быть не может. Виновные будут наказаны. Неонацисты предстанут перед судом. Специальная военная операция продолжается", - написал Ревенко в своем Telegram-канале.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
10:37
Кива заявил, что удары по Новой Каховке реализовали при участии Пентагона
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГосдума РФЕвгений РевенкоУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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