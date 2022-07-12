https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801948698.html

В Госдуме заявили о причастности Вашингтона к обстрелу Новой Каховки

В Госдуме заявили о причастности Вашингтона к обстрелу Новой Каховки - РИА Новости, 12.07.2022

В Госдуме заявили о причастности Вашингтона к обстрелу Новой Каховки

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что ответственность за ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области несет,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:02

2022-07-12T15:02

2022-07-12T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

госдума рф

евгений ревенко

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что ответственность за ракетный обстрел Новой Каховки в Херсонской области несет, помимо Киева, и Вашингтон, который организовал поставки оружия на Украину."Удар по Новой Каховке в Херсонской области с многочисленными жертвами и пострадавшими - очередное кровавое преступление киевского режима. На этот раз с применением американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Ответственность за варварский обстрел и гибель мирных людей несет не только Киев и лично Зеленский, но и Вашингтон, который организовал поставки этого оружия украинским националистам. Важно понимать, что оправдания таким преступлениям нет и быть не может. Виновные будут наказаны. Неонацисты предстанут перед судом. Специальная военная операция продолжается", - написал Ревенко в своем Telegram-канале.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801874022.html

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украина

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, евгений ревенко, украина, сша, вооруженные силы украины, херсонская область , ситуация в днр и лнр