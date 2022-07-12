https://ria.ru/20220712/kakhovka-1801855663.html

На месте удара в Новой Каховке собирались открыть продовольственный хаб

На месте удара в Новой Каховке собирались открыть продовольственный хаб - РИА Новости, 12.07.2022

На месте удара в Новой Каховке собирались открыть продовольственный хаб

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что в Новой Каховке в районе, куда украинские войска... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T08:57

2022-07-12T08:57

2022-07-12T11:47

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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что в Новой Каховке в районе, куда украинские войска нанесли ракетный удар, собирались открыть продовольственный хаб."Чтобы обеспечить поставки продуктов питания и бытовой химии для населения, у которых нет достаточно денежных средств, мы собирались открыть здесь хаб продовольственный. Буквально все было готово, но, пожалуй, теперь мы не сможем этого сделать", - сказал РИА Новости Леонтьев.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но это неполные данные – под завалами остаются люди. По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/sheremet-1801890328.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, херсонская область