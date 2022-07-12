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Минобороны США сообщило о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии - РИА Новости, 12.07.2022
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Минобороны США сообщило о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии
Минобороны США сообщило о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии - РИА Новости, 12.07.2022
Минобороны США сообщило о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии
Американские военные уничтожили в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Махера аль-Агаля, сообщает Центральное... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:39
2022-07-12T17:32
в мире
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исламское государство
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Американские военные уничтожили в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Махера аль-Агаля, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.По данным Пентагона, он курировал деятельность ИГ* в Сирии и был одним из четырех основных главарей группировки в мире."Силы Центрального командования нанесли удар с беспилотного летательного аппарата в районе Джиндейриса на северо-востоке Сирии по двум высокопоставленным активистам ИГ* 12 июля 2022 года. Махер аль-Агаль &lt;...&gt; был убит в результате удара", — говорится в сообщении.Его сообщник, имя которого не называется, тяжело ранен.Американские военные утверждают, что удар обошелся без потерь среди гражданского населения.Согласно заявлению, аль-Агаль "активно" занимался развитием структур ИГ* "за пределами Ирака и Сирии".* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сирия, исламское государство, сша, министерство обороны сша
16:39 12.07.2022 (обновлено: 17:32 12.07.2022)
 
Минобороны США сообщило о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии

Минобороны США сообщило о ликвидации в Сирии лидера ИГ аль-Агаля ударом с беспилотника

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Американские военные уничтожили в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Махера аль-Агаля, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.
По данным Пентагона, он курировал деятельность ИГ* в Сирии и был одним из четырех основных главарей группировки в мире.
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"Силы Центрального командования нанесли удар с беспилотного летательного аппарата в районе Джиндейриса на северо-востоке Сирии по двум высокопоставленным активистам ИГ* 12 июля 2022 года. Махер аль-Агаль <...> был убит в результате удара", — говорится в сообщении.
Его сообщник, имя которого не называется, тяжело ранен.
Американские военные утверждают, что удар обошелся без потерь среди гражданского населения.
Согласно заявлению, аль-Агаль "активно" занимался развитием структур ИГ* "за пределами Ирака и Сирии".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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