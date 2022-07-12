https://ria.ru/20220712/ig-1802018327.html

Минобороны США сообщило о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии

Минобороны США сообщило о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии - РИА Новости, 12.07.2022

Минобороны США сообщило о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии

Американские военные уничтожили в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Махера аль-Агаля, сообщает Центральное... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:39

2022-07-12T16:39

2022-07-12T17:32

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сирия

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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Американские военные уничтожили в Сирии одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Махера аль-Агаля, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.По данным Пентагона, он курировал деятельность ИГ* в Сирии и был одним из четырех основных главарей группировки в мире."Силы Центрального командования нанесли удар с беспилотного летательного аппарата в районе Джиндейриса на северо-востоке Сирии по двум высокопоставленным активистам ИГ* 12 июля 2022 года. Махер аль-Агаль <...> был убит в результате удара", — говорится в сообщении.Его сообщник, имя которого не называется, тяжело ранен.Американские военные утверждают, что удар обошелся без потерь среди гражданского населения.Согласно заявлению, аль-Агаль "активно" занимался развитием структур ИГ* "за пределами Ирака и Сирии".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220711/kchr-1801623076.html

https://ria.ru/20220627/terakt-1798419509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сирия, исламское государство, сша, министерство обороны сша