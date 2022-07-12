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Замглавы ВГА Херсонской области: обстрел Новой Каховки велся из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/himars-1801837693.html
Замглавы ВГА Херсонской области: обстрел Новой Каховки велся из РСЗО HIMARS
Замглавы ВГА Херсонской области: обстрел Новой Каховки велся из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.07.2022
Замглавы ВГА Херсонской области: обстрел Новой Каховки велся из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в том числе высокоточным оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T00:04
2022-07-12T00:18
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в том числе высокоточным оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала, число пострадавшим выясняется, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Ранее источник в военно-гражданской администрации города заявил РИА Новости, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область
украина
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в мире, херсонская область , украина, запорожская область
00:04 12.07.2022 (обновлено: 00:18 12.07.2022)
 
Замглавы ВГА Херсонской области: обстрел Новой Каховки велся из РСЗО HIMARS

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: обстрел Новой Каховки велся из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в том числе высокоточным оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала, число пострадавшим выясняется, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
"Нанесен был удар по Новой Каховке. Но ГЭС в нормальном состоянии, ничего не угрожает. Удар нанесен в том числе высокоточным оружием типа HIMARS, по пострадавшим пока непонятно, разбираемся", – сказал Стремоусов РИА Новости.
Ранее источник в военно-гражданской администрации города заявил РИА Новости, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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