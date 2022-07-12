https://ria.ru/20220712/himars-1801837693.html

Замглавы ВГА Херсонской области: обстрел Новой Каховки велся из РСЗО HIMARS

Замглавы ВГА Херсонской области: обстрел Новой Каховки велся из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 12.07.2022

Замглавы ВГА Херсонской области: обстрел Новой Каховки велся из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в том числе высокоточным оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T00:04

2022-07-12T00:04

2022-07-12T00:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в том числе высокоточным оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала, число пострадавшим выясняется, сообщил РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Ранее источник в военно-гражданской администрации города заявил РИА Новости, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220711/obstrel-1801689994.html

херсонская область

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Максим Горбачев

в мире, херсонская область , украина, запорожская область