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Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/harpoon-1801903699.html
Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области
Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области - РИА Новости, 12.07.2022
Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области
ВКС России нанесли удар по установкам противокорабельных ракет Harpoon, которые находились в Одесской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:30
2022-07-12T13:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
одесская область
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВКС России нанесли удар по установкам противокорабельных ракет Harpoon, которые находились в Одесской области, сообщили в Минобороны."В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", — уточнили в ведомстве.Всего за сутки Вооруженные силы — оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия — поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами, артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах, "живую силу" и технику в 111 районах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр, в мире
12:30 12.07.2022 (обновлено: 13:47 12.07.2022)
 
Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области

Минобороны: "Искандер" уничтожил пусковые установки Harpoon в Одесской области

© Минобороны РФКадр видео удара "Искандером" по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
Кадр видео удара Искандером по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
© Минобороны РФ
Кадр видео удара "Искандером" по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВКС России нанесли удар по установкам противокорабельных ракет Harpoon, которые находились в Одесской области, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", — уточнили в ведомстве.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Всего за сутки Вооруженные силы — оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия — поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами, артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах, "живую силу" и технику в 111 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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