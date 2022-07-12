12:30 12.07.2022 (обновлено: 13:47 12.07.2022)
Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области
Минобороны: "Искандер" уничтожил пусковые установки Harpoon в Одесской области
© Минобороны РФКадр видео удара "Искандером" по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
© Минобороны РФ
Кадр видео удара "Искандером" по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВКС России нанесли удар по установкам противокорабельных ракет Harpoon, которые находились в Одесской области, сообщили в Минобороны.
"В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", — уточнили в ведомстве.
Всего за сутки Вооруженные силы — оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия — поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами, артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах, "живую силу" и технику в 111 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.