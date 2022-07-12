https://ria.ru/20220712/harpoon-1801903699.html

Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области

Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области - РИА Новости, 12.07.2022

Российские военные уничтожили установки Harpoon в Одесской области

ВКС России нанесли удар по установкам противокорабельных ракет Harpoon, которые находились в Одесской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:30

2022-07-12T12:30

2022-07-12T13:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

одесская область

ситуация в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801920985_107:0:1140:581_1920x0_80_0_0_a619e0bdd9ca0c9fec5d253a7812ee5f.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВКС России нанесли удар по установкам противокорабельных ракет Harpoon, которые находились в Одесской области, сообщили в Минобороны."В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США", — уточнили в ведомстве.Всего за сутки Вооруженные силы — оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия — поразили три пункта управления, три склада с боеприпасами, артиллерийские подразделения на огневых позициях в 97 районах, "живую силу" и технику в 111 районах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html

россия

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр, в мире