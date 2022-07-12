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Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор" - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/gur-1801847548.html
Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор"
Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор" - РИА Новости, 12.07.2022
Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор"
Рассекретить данные сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины помог "человеческий фактор", то есть сами разведчики не соблюдают правила... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T05:04
2022-07-12T05:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Рассекретить данные сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины помог "человеческий фактор", то есть сами разведчики не соблюдают правила безопасности в интернете, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.На прошлой неделе RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников ГУР и связанных с ними лиц. Документы касаются 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР - среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования."Самое незащищенное в любой системе информационной безопасности место, на которое не может повлиять технический прогресс, это "человеческий фактор". Все знают, что пароли надо менять своевременно, не ходить на неизвестные сайты, не открывать неизвестные письма, не пересылать служебную информацию на личные почтовые ящики, но это неудобно", - сказал собеседник агентства.Соответственно, по его словам, "люди делают так, как им удобно, и за это такие вещи получаются".В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
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в мире, украина, служба безопасности украины
05:04 12.07.2022
 
Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор"

Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помогли сами военные разведчики

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины
Солдат отряда специального назначения Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Рассекретить данные сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины помог "человеческий фактор", то есть сами разведчики не соблюдают правила безопасности в интернете, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
На прошлой неделе RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников ГУР и связанных с ними лиц. Документы касаются 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР - среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
"Самое незащищенное в любой системе информационной безопасности место, на которое не может повлиять технический прогресс, это "человеческий фактор". Все знают, что пароли надо менять своевременно, не ходить на неизвестные сайты, не открывать неизвестные письма, не пересылать служебную информацию на личные почтовые ящики, но это неудобно", - сказал собеседник агентства.
Соответственно, по его словам, "люди делают так, как им удобно, и за это такие вещи получаются".
"От этого не застрахован никто - ни СБУ, ни ГУР, ни офис президента, ни какая другая государственная структура. Это абсолютно не влияет, что это силовики или коммерческая организация, везде работают люди. И самое уязвимое место - это человеческий фактор", - сказал хакер RaHDIt.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
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