https://ria.ru/20220712/gur-1801847548.html

Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор"

Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор" - РИА Новости, 12.07.2022

Хакер RaHDIt: рассекретить данные ГУР Украины помог "человеческий фактор"

Рассекретить данные сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины помог "человеческий фактор", то есть сами разведчики не соблюдают правила... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T05:04

2022-07-12T05:04

2022-07-12T05:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798724798_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_d719c7fb8234caf55afcdffbc9401183.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Рассекретить данные сотрудников главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины помог "человеческий фактор", то есть сами разведчики не соблюдают правила безопасности в интернете, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.На прошлой неделе RaHDit ("Злые русские хакеры") выложили на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников ГУР и связанных с ними лиц. Документы касаются 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР - среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования."Самое незащищенное в любой системе информационной безопасности место, на которое не может повлиять технический прогресс, это "человеческий фактор". Все знают, что пароли надо менять своевременно, не ходить на неизвестные сайты, не открывать неизвестные письма, не пересылать служебную информацию на личные почтовые ящики, но это неудобно", - сказал собеседник агентства.Соответственно, по его словам, "люди делают так, как им удобно, и за это такие вещи получаются".В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

https://ria.ru/20220712/mariupol-1801846822.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, служба безопасности украины