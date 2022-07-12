https://ria.ru/20220712/gumpomosch-1802084296.html
Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 12.07.2022
Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину и в республики Донбасса почти 43 тысячи тонн гумпомощи, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:36
2022-07-12T22:36
2022-07-12T22:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
запорожская область
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донбасс
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия доставила на Украину и в республики Донбасса почти 43 тысячи тонн гумпомощи, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил МизинцевОн добавил, что 12 июля проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению будет передано 477,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220705/spetstekhnika-1800249849.html
луганская народная республика
запорожская область
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донбасс
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луганская народная республика, запорожская область, в мире, россия, гуманитарная помощь, донбасс, донецкая народная республика
Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи
Минобороны: Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи