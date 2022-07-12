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Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/gumpomosch-1802084296.html
Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 12.07.2022
Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину и в республики Донбасса почти 43 тысячи тонн гумпомощи, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:36
2022-07-12T22:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
запорожская область
в мире
россия
гуманитарная помощь
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия доставила на Украину и в республики Донбасса почти 43 тысячи тонн гумпомощи, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил МизинцевОн добавил, что 12 июля проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению будет передано 477,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220705/spetstekhnika-1800249849.html
луганская народная республика
запорожская область
россия
донбасс
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луганская народная республика, запорожская область, в мире, россия, гуманитарная помощь, донбасс, донецкая народная республика
22:36 12.07.2022
 
Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи

Минобороны: Россия доставила на Украину и в Донбасс около 43 тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобиль с гуманитарной помощью в Рубежном
Автомобиль с гуманитарной помощью в Рубежном - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Автомобиль с гуманитарной помощью в Рубежном. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия доставила на Украину и в республики Донбасса почти 43 тысячи тонн гумпомощи, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев
"На Украину и республики Донбасса с 2 марта 2022 года доставлено 42 722,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 297 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 272 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что 12 июля проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению будет передано 477,6 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Выдача гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 07:23
Красноярский край направил гумпомощь в Свердловский район ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьВ миреРоссияГуманитарная помощьДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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