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Совбез ООН продлил на полгода доставку гумпомощи в Сирию через Турцию

Совбез ООН продлил на полгода доставку гумпомощи в Сирию через Турцию - РИА Новости, 12.07.2022

Совбез ООН продлил на полгода доставку гумпомощи в Сирию через Турцию

Совбез ООН принял резолюцию Норвегии и Ирландии о продлении на полгода механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:28

2022-07-12T16:28

2022-07-12T16:28

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ООН, 12 июл – РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию Норвегии и Ирландии о продлении на полгода механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию через территорию Турции, затем срок его действия может быть продлен еще на шесть месяцев, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 12 стран, воздержались США, Великобритания и Франция.Срок действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через пограничный переход "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе истек 10 июля. Перед этим Совбезу не удалось договориться о его продлении из-за разногласий. Россия наложила вето на проект резолюции западных стран, а резолюция РФ не набрала необходимых девять голосов, чтобы быть принятой. Москва заявила, что не допустит принятия проекта, идущего вразрез с ее резолюцией. В итоге во вторник принята резолюция, по сути повторяющая российский проект.В ней сказано, что Совбез постановляет продлить работу КПП "Баб-эль-Хава" "на шесть месяцев, то есть до 10 января 2023 года… с его дальнейшим продлением еще на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2023 года, для чего потребуется принять отдельную резолюцию, подтверждающую такое продление".Ранее Ирландия и Норвегия настаивали на автоматическом продлении на год, если по прошествии первого полугодия не будет принята резолюция, возражающая против дальнейшей работы механизма. Такая позиция категорически не устраивала Москву. В принятой во вторник резолюции сказано, что Совбез призывает к активизации дополнительных инициатив по расширению гуманитарной деятельности в Сирии, в том числе к активизации проектов по скорейшему восстановлению водоснабжения, медобслуживанию, образованию, энергоснабжению.Резолюция просит генсека ООН в своих докладах Совбезу освещать ситуацию с доставкой гумпомощи по Сирии через линии соприкосновения, а также раскрывать информацию о гумпомощи, доставленной через трансграничный механизм. Речь идет, в частности, о том, насколько доставка через границу транспарентна, как распределяется гумпомощь на месте, о числе ее получателей, местах доставки, количестве и характере доставляемых грузов.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля 2022 года истек срок работы единственного оставшегося (в рамках механизма) на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава".

https://ria.ru/20220630/zayavlenie-1799143179.html

https://ria.ru/20220708/siriya-1801341987.html

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в мире, сирия, оон, россия, гуманитарная помощь, турция