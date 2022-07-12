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Греция стала полигоном и портом для переброски оружия на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2022
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Греция стала полигоном и портом для переброски оружия на Украину, пишут СМИ
Греция стала полигоном и портом для переброски оружия на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2022
Греция стала полигоном и портом для переброски оружия на Украину, пишут СМИ
В греческом порту Александруполис с прошлой недели началась переброска одной из крупнейших партий оружия в Восточную Европу и, возможно, на Украину, а на Кипре... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T22:14
2022-07-12T22:20
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
кириакос мицотакис
россия
украина
греция
нато
f-35
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АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости. В греческом порту Александруполис с прошлой недели началась переброска одной из крупнейших партий оружия в Восточную Европу и, возможно, на Украину, а на Кипре начались учения с участием американских F-35 и F-15, пишет портал antinews.gr."Греческое правительство полностью привязано к колеснице США и "отдано" на волю диктата Вашингтона и руководства НАТО, которое никогда не упускает возможности похвалить Турцию. Страна теперь, после двух договоренностей по американским базам в Греции, в 2019 и 2021 годах, превратилась в "дешевый полигон для иностранных солдат" и постоянный "порт" для переброски вооружений в Восточную Европу и Украину", - пишет издание.На прошлой неделе очередной огромный груз техники и вооружений (вертолеты, танки, бронемашины, грузовики, системы связи и т.д.) был доставлен в порт Александруполиса, а оттуда в Болгарию, Румынию, другие страны Восточной Европы и, скорее всего, на Украину, всего прибыло 2500 единиц техники, говорится в статье.По данным НАТО, в Восточной Европе уже дислоцировано 40 тысяч человек. В целом в Европе находятся 100 тысяч военнослужащих США, 130 истребителей НАТО, 140 военных кораблей и множество других систем вооружения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Тем временем (на авиабазе) в Суде приземлились американские истребители пятого поколения F-35, а также самолеты F-15. Согласно объявлению греческого генштаба, с 11 по 20 июля 2022 года в различных регионах страны будут проходить двусторонние междисциплинарные совместные учения Греции и США под названием Poseidon`s Rage`22. Впервые проводится совместное развитие боевой подготовки американских истребителей четвертого и пятого поколений, переброска целой истребительной эскадрильи на другую базу, выполнение учебных стрельб истребителями F-35 в зоне ответственности USEUCOM (Европейское командование США)", - говорится в статье.Издание отмечает, что раньше Греция никогда не входила в ядро ​​натовских "жестких" сторонников, как Польша и другие страны так называемой "новой Европы", бывшей Восточной."Греция всегда принадлежала к группе европейских стран, выступавших за более взвешенный подход к России. Более того, на протяжении всего времени позиция Афин, как и других членов НАТО, в большей или меньшей степени согласующихся между собой, заключалась в том, что "европейская безопасность невозможна без России", - говорится в статье."Эта доктрина была отменена нынешним правительством и самим премьером Кириакосом Мицотакисом, в одностороннем порядке поставив страну на "правильную", по его словам, "сторону истории". И это при том, что всего почти за два месяца до начала конфликта на Украине Мицотакис, встречаясь с Владимиром Путиным в Сочи, на юге России, заявил, как... прекрасны отношения между Афинами и Москвой, какие хорошие контакты у него были с президентом России. У которого, по утечкам из правительства, среди прочего, он просил лучших цен на природный газ", - пишет издание.Портал отмечает, что за несколько месяцев до конфликта высокопоставленные лица греческого правительства, такие как министр обороны, перешли на антироссийскую риторику, тем самым предрешив дальнейшие действия."Было видно, что процесс вхождения на "правильную сторону истории" начался правительством задолго до войны. Как все показывает, после консультаций с руководством американского посольства здесь", - говорится в статье.В статье подробно разбираются отношения Греции и Турции и позиция союзников по НАТО. Автор отмечает, что тактика "равного расстояния", которой придерживаются союзники Греции по НАТО, по существу узаконивает турецкую агрессию и ее притязания на греческие острова.Что касается отношений с Россией, то в правительстве Мицотакиса, похоже, не прислушивались к мнению дипломатов, что "длительное соперничество НАТО с Россией не принесет долгосрочных выгод греческой стороне", говорится в статье."По тем же оценкам, поскольку соперничество НАТО с Россией усиливается, двусторонние греко-российские отношения будут портиться, и Москва будет относиться к Греции как к противнику, или из-за ее обязательств перед НАТО, или из-за предоставления военных объектов на ее территории под планы США-НАТО. Что уже и происходит", - говорится в статье.
https://ria.ru/20220710/voyna-1801429452.html
https://ria.ru/20220711/defitsit-1801749377.html
https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802017465.html
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россия
украина
греция
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), кириакос мицотакис, россия, украина, греция, нато, f-35, f-15se
22:14 12.07.2022 (обновлено: 22:20 12.07.2022)
 
Греция стала полигоном и портом для переброски оружия на Украину, пишут СМИ

Портал antinews.gr: Греция стала полигоном и портом для переброски оружия на Украину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости. В греческом порту Александруполис с прошлой недели началась переброска одной из крупнейших партий оружия в Восточную Европу и, возможно, на Украину, а на Кипре начались учения с участием американских F-35 и F-15, пишет портал antinews.gr.
"Греческое правительство полностью привязано к колеснице США и "отдано" на волю диктата Вашингтона и руководства НАТО, которое никогда не упускает возможности похвалить Турцию. Страна теперь, после двух договоренностей по американским базам в Греции, в 2019 и 2021 годах, превратилась в "дешевый полигон для иностранных солдат" и постоянный "порт" для переброски вооружений в Восточную Европу и Украину", - пишет издание.
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На прошлой неделе очередной огромный груз техники и вооружений (вертолеты, танки, бронемашины, грузовики, системы связи и т.д.) был доставлен в порт Александруполиса, а оттуда в Болгарию, Румынию, другие страны Восточной Европы и, скорее всего, на Украину, всего прибыло 2500 единиц техники, говорится в статье.
По данным НАТО, в Восточной Европе уже дислоцировано 40 тысяч человек. В целом в Европе находятся 100 тысяч военнослужащих США, 130 истребителей НАТО, 140 военных кораблей и множество других систем вооружения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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"Тем временем (на авиабазе) в Суде приземлились американские истребители пятого поколения F-35, а также самолеты F-15. Согласно объявлению греческого генштаба, с 11 по 20 июля 2022 года в различных регионах страны будут проходить двусторонние междисциплинарные совместные учения Греции и США под названием Poseidon`s Rage`22. Впервые проводится совместное развитие боевой подготовки американских истребителей четвертого и пятого поколений, переброска целой истребительной эскадрильи на другую базу, выполнение учебных стрельб истребителями F-35 в зоне ответственности USEUCOM (Европейское командование США)", - говорится в статье.
Издание отмечает, что раньше Греция никогда не входила в ядро ​​натовских "жестких" сторонников, как Польша и другие страны так называемой "новой Европы", бывшей Восточной.
"Греция всегда принадлежала к группе европейских стран, выступавших за более взвешенный подход к России. Более того, на протяжении всего времени позиция Афин, как и других членов НАТО, в большей или меньшей степени согласующихся между собой, заключалась в том, что "европейская безопасность невозможна без России", - говорится в статье.
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"Эта доктрина была отменена нынешним правительством и самим премьером Кириакосом Мицотакисом, в одностороннем порядке поставив страну на "правильную", по его словам, "сторону истории". И это при том, что всего почти за два месяца до начала конфликта на Украине Мицотакис, встречаясь с Владимиром Путиным в Сочи, на юге России, заявил, как... прекрасны отношения между Афинами и Москвой, какие хорошие контакты у него были с президентом России. У которого, по утечкам из правительства, среди прочего, он просил лучших цен на природный газ", - пишет издание.
Портал отмечает, что за несколько месяцев до конфликта высокопоставленные лица греческого правительства, такие как министр обороны, перешли на антироссийскую риторику, тем самым предрешив дальнейшие действия.
"Было видно, что процесс вхождения на "правильную сторону истории" начался правительством задолго до войны. Как все показывает, после консультаций с руководством американского посольства здесь", - говорится в статье.
В статье подробно разбираются отношения Греции и Турции и позиция союзников по НАТО. Автор отмечает, что тактика "равного расстояния", которой придерживаются союзники Греции по НАТО, по существу узаконивает турецкую агрессию и ее притязания на греческие острова.
Что касается отношений с Россией, то в правительстве Мицотакиса, похоже, не прислушивались к мнению дипломатов, что "длительное соперничество НАТО с Россией не принесет долгосрочных выгод греческой стороне", говорится в статье.
"По тем же оценкам, поскольку соперничество НАТО с Россией усиливается, двусторонние греко-российские отношения будут портиться, и Москва будет относиться к Греции как к противнику, или из-за ее обязательств перед НАТО, или из-за предоставления военных объектов на ее территории под планы США-НАТО. Что уже и происходит", - говорится в статье.
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Сергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Кириакос МицотакисРоссияУкраинаГрецияНАТОF-35F-15SE
 
 
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