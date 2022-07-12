https://ria.ru/20220712/gosuslugi-1801897658.html

На Госуслугах запустили сервис по купле-продаже автомобилей онлайн

На Госуслугах запустили сервис по купле-продаже автомобилей онлайн - РИА Новости, 12.07.2022

На Госуслугах запустили сервис по купле-продаже автомобилей онлайн

Сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД, теперь доступен на "Госуслугах", оформленная электронная сделка... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:12

2022-07-12T12:12

2022-07-12T12:48

авто

максут шадаев

госуслуги

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД, теперь доступен на "Госуслугах", оформленная электронная сделка будет иметь ту же юридическую значимость, что и бумажный документ, рассказали в Минцифры.Глава ведомства Максут Шадаев 18 июня в кулуарах ПМЭФ заявил РИА Новости, что Минцифры летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи "Госуслуг". Согласно данным "Госуслуг", усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) - это электронный аналог подписи от руки. Документ, подписанный УКЭП, равнозначен собственноручно подписанному."Сервис для автовладельцев, созданный Минцифры совместно с МВД, доступен на Госуслугах. Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.В Минцифры уточнили, что есть два обязательных правила для использования нового сервиса. Первое - продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Второе - у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение "Госключ". В ведомстве напомнили, что для регистрации автомобиля необходимо наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, и действующей диагностической карты для автомобиля старше 4 лет."Онлайн-сделка экономит время и усилия граждан: все данные сторон уже предзаполнены, а значит – нет риска ошибиться при заполнении договора", - отметили в министерстве. Кроме того, можно оформлять дистанционно - без личной встречи продавца и покупателя. Разработанный Минцифры и МВД сервис также автоматически проверяет, "наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге".

https://ria.ru/20220708/puteshestviya-1801171182.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/avto-1800906547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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авто, максут шадаев, госуслуги