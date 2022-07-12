https://ria.ru/20220712/gosduma-1801899391.html

В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля

В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля - РИА Новости, 12.07.2022

В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля

В Кремле не ответили на вопрос о причинах проведения внепланового заседания Госдумы 15 июля. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:18

2022-07-12T12:18

2022-07-12T12:40

политика

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле не ответили на вопрос о причинах проведения внепланового заседания Госдумы 15 июля."В данном случае мне нечего пока вам сказать. Нечего", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что президент России Владимир Путин не планирует в пятницу приезжать в Госдуму, где пройдет внеочередное заседание.Госдума проведет 15 июля внеочередное заседание. В решении Совета Думы, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, указывается, что пленарное заседание палаты начнется 15 июля в 12 часов – после Совета ГД.

https://ria.ru/20220711/sovfed-1801645521.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, россия