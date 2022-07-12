https://ria.ru/20220712/gosduma-1801899391.html
В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля
В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля - РИА Новости, 12.07.2022
В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля
В Кремле не ответили на вопрос о причинах проведения внепланового заседания Госдумы 15 июля. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:18
2022-07-12T12:18
2022-07-12T12:40
политика
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле не ответили на вопрос о причинах проведения внепланового заседания Госдумы 15 июля."В данном случае мне нечего пока вам сказать. Нечего", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что президент России Владимир Путин не планирует в пятницу приезжать в Госдуму, где пройдет внеочередное заседание.Госдума проведет 15 июля внеочередное заседание. В решении Совета Думы, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, указывается, что пленарное заседание палаты начнется 15 июля в 12 часов – после Совета ГД.
https://ria.ru/20220711/sovfed-1801645521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, россия
12:18 12.07.2022 (обновлено: 12:40 12.07.2022)
В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля
Пресс-секретарь Песков не стал комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля