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В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля - РИА Новости, 12.07.2022
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В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля
В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля - РИА Новости, 12.07.2022
В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля
В Кремле не ответили на вопрос о причинах проведения внепланового заседания Госдумы 15 июля. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:18
2022-07-12T12:40
политика
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле не ответили на вопрос о причинах проведения внепланового заседания Госдумы 15 июля."В данном случае мне нечего пока вам сказать. Нечего", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что президент России Владимир Путин не планирует в пятницу приезжать в Госдуму, где пройдет внеочередное заседание.Госдума проведет 15 июля внеочередное заседание. В решении Совета Думы, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, указывается, что пленарное заседание палаты начнется 15 июля в 12 часов – после Совета ГД.
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политика, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, россия
12:18 12.07.2022 (обновлено: 12:40 12.07.2022)
 
В Кремле не стали комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля

Пресс-секретарь Песков не стал комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Кремле не ответили на вопрос о причинах проведения внепланового заседания Госдумы 15 июля.
"В данном случае мне нечего пока вам сказать. Нечего", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что президент России Владимир Путин не планирует в пятницу приезжать в Госдуму, где пройдет внеочередное заседание.
Госдума проведет 15 июля внеочередное заседание. В решении Совета Думы, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, указывается, что пленарное заседание палаты начнется 15 июля в 12 часов – после Совета ГД.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 11:07
Совфед может собраться на внеочередное заседание 15 июля
 
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