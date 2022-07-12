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В Госдуме призвали ООН осудить США и Украину после атаки на Новую Каховку - РИА Новости, 12.07.2022
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В Госдуме призвали ООН осудить США и Украину после атаки на Новую Каховку
В Госдуме призвали ООН осудить США и Украину после атаки на Новую Каховку - РИА Новости, 12.07.2022
В Госдуме призвали ООН осудить США и Украину после атаки на Новую Каховку
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал ООН осудить США и Украину из-за ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области и признать... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T08:49
2022-07-12T09:00
в мире
кирилл стремоусов
украина
херсонская область
запорожская область
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал ООН осудить США и Украину из-за ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области и признать их странами-агрессорами.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS."Должна быть четкая позиция ООН. Украина начала целенаправленное уничтожение мирного населения освобожденных территорий, обстреливая города и населенные пункты специально поставленным США для этого оружием. США фактически санкционировали убийство мирного населения. ООН пора признать Украину и США странами-агрессорами, чтобы остановить их планы превратить мирные территории в выжженную землю. Весь мир должен объединиться и ввести международные санкции в отношении тех стран, которые поставляют Украине летальное оружие", - заявил Шеремет РИА Новости.По его словам, подобные ракетные удары в очередной раз доказали, что специальная военная операция на Украине начата своевременно и должна быть доведена до победного конца."Этих террористов не должно быть рядом с нами. Их надо изолировать от цивилизованного общества, чтобы эти нелюди понесли заслуженное наказание", - сказал депутат ГД.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html
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Кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке
РИА Новости сняло первые кадры после украинского удара американскими HIMARS по Новой Каховке, на них разбитые склады центра гумпомощи в районе рынка.
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в мире, кирилл стремоусов, украина, херсонская область , запорожская область, госдума рф
08:49 12.07.2022 (обновлено: 09:00 12.07.2022)
 
В Госдуме призвали ООН осудить США и Украину после атаки на Новую Каховку

Депутат Госдумы Шеремет призвал ООН осудить США и Украину после атаки на Новую Каховку

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал ООН осудить США и Украину из-за ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области и признать их странами-агрессорами.
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
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"Должна быть четкая позиция ООН. Украина начала целенаправленное уничтожение мирного населения освобожденных территорий, обстреливая города и населенные пункты специально поставленным США для этого оружием. США фактически санкционировали убийство мирного населения. ООН пора признать Украину и США странами-агрессорами, чтобы остановить их планы превратить мирные территории в выжженную землю. Весь мир должен объединиться и ввести международные санкции в отношении тех стран, которые поставляют Украине летальное оружие", - заявил Шеремет РИА Новости.
По его словам, подобные ракетные удары в очередной раз доказали, что специальная военная операция на Украине начата своевременно и должна быть доведена до победного конца.
"Этих террористов не должно быть рядом с нами. Их надо изолировать от цивилизованного общества, чтобы эти нелюди понесли заслуженное наказание", - сказал депутат ГД.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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