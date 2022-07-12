08:49 12.07.2022 (обновлено: 09:00 12.07.2022)
В Госдуме призвали ООН осудить США и Украину после атаки на Новую Каховку
Депутат Госдумы Шеремет призвал ООН осудить США и Украину после атаки на Новую Каховку
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал ООН осудить США и Украину из-за ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области и признать их странами-агрессорами.
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
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"Должна быть четкая позиция ООН. Украина начала целенаправленное уничтожение мирного населения освобожденных территорий, обстреливая города и населенные пункты специально поставленным США для этого оружием. США фактически санкционировали убийство мирного населения. ООН пора признать Украину и США странами-агрессорами, чтобы остановить их планы превратить мирные территории в выжженную землю. Весь мир должен объединиться и ввести международные санкции в отношении тех стран, которые поставляют Украине летальное оружие", - заявил Шеремет РИА Новости.
По его словам, подобные ракетные удары в очередной раз доказали, что специальная военная операция на Украине начата своевременно и должна быть доведена до победного конца.
"Этих террористов не должно быть рядом с нами. Их надо изолировать от цивилизованного общества, чтобы эти нелюди понесли заслуженное наказание", - сказал депутат ГД.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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