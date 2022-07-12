Спасатели рассказали, как нашли выжившего горняка в шахте в Кузбассе
Спасатели рассказали, как нашли выжившего горняка в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе
Шахта. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Горноспасатели МЧС России рассказали, что во время работ по разбору завалов на шахте "Распадская-Коксовая" услышали стук и голос пропавшего горняка, а затем пробрались к нему и осторожно транспортировали на поверхность, сообщает МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник горноспасатели добрались до места, где при обрушении 5 июля находился машинист буровой установки шахты "Распадская-Коксовая" Леонид Моисеев, и нашли горняка живым. С переломами, но в сознании мужчину доставили для лечения и реабилитации в Центр охраны здоровья "Шахтер" в городе Ленинск-Кузнецкий.
"Производили работы вдоль конвейерного става. Услышали голос непонятный и неразборчивую речь. Подумали, что показалось. Прислушались: услышали стук. Попытались наладить связь и через трубу… связались с пострадавшим. Он отчетливо слышал наш голос, а мы его. Не прекращая беседовать с ним, мы постоянно продолжали разбирать завал, чтобы освободить проем", - рассказал один из горноспасателей.
Другой сообщил, что после того, как спасатели силами нескольких отделений добрались до горняка, максимально бережно, чтобы не повредить его здоровью, принесли пострадавшего машиниста к дизелевозу, чтобы поднять на поверхность. Выяснилось, что шахтер получил несколько переломов, но сам смог оказать себе первую помощь и остановить кровотечение.
По данным ГУМЧС по Кемеровской области, определить место нахождения пропавшего горняка удалось благодаря датчику на каске шахтера. Однако информации, жив он или нет, не было из-за отсутствия связи. В условиях постоянной угрозы повторного обрушения несколько дней горноспасатели вручную разбирали завалы и переукрепляли своды шахты. Использовать технику было опасно из-за высокой загазованности. Спасатели признают, что надежда найти человека живым таяла с каждым днем, но поиски продолжались.
Всего к ликвидации последствий обрушения было привлечено 87 человек и пять единиц техники. Всего спасатели разобрали и переукрепили около 70 метров горной выработки.
5 июля, 13:56На шахте в Кузбассе назвали причину обрушения породы