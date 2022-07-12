https://ria.ru/20220712/gornyak-1801937705.html

Спасатели рассказали, как нашли выжившего горняка в шахте в Кузбассе

Спасатели рассказали, как нашли выжившего горняка в шахте в Кузбассе - РИА Новости, 12.07.2022

Спасатели рассказали, как нашли выжившего горняка в шахте в Кузбассе

Горноспасатели МЧС России рассказали, что во время работ по разбору завалов на шахте "Распадская-Коксовая" услышали стук и голос пропавшего горняка, а затем... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:27

2022-07-12T14:27

2022-07-12T14:27

происшествия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146612_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_385f130bc5fa4aea423cd9610adfb60a.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Горноспасатели МЧС России рассказали, что во время работ по разбору завалов на шахте "Распадская-Коксовая" услышали стук и голос пропавшего горняка, а затем пробрались к нему и осторожно транспортировали на поверхность, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник горноспасатели добрались до места, где при обрушении 5 июля находился машинист буровой установки шахты "Распадская-Коксовая" Леонид Моисеев, и нашли горняка живым. С переломами, но в сознании мужчину доставили для лечения и реабилитации в Центр охраны здоровья "Шахтер" в городе Ленинск-Кузнецкий.Другой сообщил, что после того, как спасатели силами нескольких отделений добрались до горняка, максимально бережно, чтобы не повредить его здоровью, принесли пострадавшего машиниста к дизелевозу, чтобы поднять на поверхность. Выяснилось, что шахтер получил несколько переломов, но сам смог оказать себе первую помощь и остановить кровотечение.По данным ГУМЧС по Кемеровской области, определить место нахождения пропавшего горняка удалось благодаря датчику на каске шахтера. Однако информации, жив он или нет, не было из-за отсутствия связи. В условиях постоянной угрозы повторного обрушения несколько дней горноспасатели вручную разбирали завалы и переукрепляли своды шахты. Использовать технику было опасно из-за высокой загазованности. Спасатели признают, что надежда найти человека живым таяла с каждым днем, но поиски продолжались.Всего к ликвидации последствий обрушения было привлечено 87 человек и пять единиц техники. Всего спасатели разобрали и переукрепили около 70 метров горной выработки.

https://ria.ru/20220705/shakhta-1800384265.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)