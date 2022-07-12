https://ria.ru/20220712/google-1801922523.html

Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube

Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube - РИА Новости, 12.07.2022

Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за повторный отказ удалить персональные данные россиянина с... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:51

2022-07-12T13:51

2022-07-12T13:51

происшествия

илья ремесло

россия

google

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за повторный отказ удалить персональные данные россиянина с видеосервиса YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Согласно материалам дела, поводом для составления протокола послужило обращение от юриста Ильи Ремесло, известного своими жалобами в Следственный комитет на участников ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).Он сообщил в Роскомнадзор о размещении своих персональных данных, адреса и номера телефона на YouTube. Роскомнадзор отправил оператору требование об удалении данных сроком до 12 апреля, однако этого сделано не было.Защита компании, сославшись на то, что Ремесло не представил объективные доказательства, а компания не была уведомлена должным образом, просила прекратить производство по делу.В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметили ранее в Роскомнадзоре. Также Google и ее информационные ресурсы неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства, сумма штрафов по ним составляет десятки миллионов рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, илья ремесло, россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии