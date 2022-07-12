Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube
Google оштрафовали на 60 тысяч рублей за отказ удалить с YouTube видео с личными данными
Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за повторный отказ удалить персональные данные россиянина с видеосервиса YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Согласно материалам дела, поводом для составления протокола послужило обращение от юриста Ильи Ремесло, известного своими жалобами в Следственный комитет на участников ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).
Он сообщил в Роскомнадзор о размещении своих персональных данных, адреса и номера телефона на YouTube. Роскомнадзор отправил оператору требование об удалении данных сроком до 12 апреля, однако этого сделано не было.
Защита компании, сославшись на то, что Ремесло не представил объективные доказательства, а компания не была уведомлена должным образом, просила прекратить производство по делу.
В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметили ранее в Роскомнадзоре. Также Google и ее информационные ресурсы неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства, сумма штрафов по ним составляет десятки миллионов рублей.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.