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Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube - РИА Новости, 12.07.2022
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Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube
Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube - РИА Новости, 12.07.2022
Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за повторный отказ удалить персональные данные россиянина с... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:51
2022-07-12T13:51
происшествия
илья ремесло
россия
google
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за повторный отказ удалить персональные данные россиянина с видеосервиса YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Согласно материалам дела, поводом для составления протокола послужило обращение от юриста Ильи Ремесло, известного своими жалобами в Следственный комитет на участников ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).Он сообщил в Роскомнадзор о размещении своих персональных данных, адреса и номера телефона на YouTube. Роскомнадзор отправил оператору требование об удалении данных сроком до 12 апреля, однако этого сделано не было.Защита компании, сославшись на то, что Ремесло не представил объективные доказательства, а компания не была уведомлена должным образом, просила прекратить производство по делу.В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметили ранее в Роскомнадзоре. Также Google и ее информационные ресурсы неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства, сумма штрафов по ним составляет десятки миллионов рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20220712/apple-1801910302.html
https://ria.ru/20220712/dud-1801883117.html
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РИА Новости
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96
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происшествия, илья ремесло, россия, google, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
13:51 12.07.2022
 
Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за отказ удалить видео с YouTube

Google оштрафовали на 60 тысяч рублей за отказ удалить с YouTube видео с личными данными

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за повторный отказ удалить персональные данные россиянина с видеосервиса YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 12:51
Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные
Согласно материалам дела, поводом для составления протокола послужило обращение от юриста Ильи Ремесло, известного своими жалобами в Следственный комитет на участников ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).
Он сообщил в Роскомнадзор о размещении своих персональных данных, адреса и номера телефона на YouTube. Роскомнадзор отправил оператору требование об удалении данных сроком до 12 апреля, однако этого сделано не было.
Защита компании, сославшись на то, что Ремесло не представил объективные доказательства, а компания не была уведомлена должным образом, просила прекратить производство по делу.
В конце декабря американская IT-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметили ранее в Роскомнадзоре. Также Google и ее информационные ресурсы неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства, сумма штрафов по ним составляет десятки миллионов рублей.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 11:20
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ПроисшествияИлья РемеслоРоссияGoogleYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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