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Каховская ГЭС продолжает работу в штатном режиме - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Каховская ГЭС продолжает работу в штатном режиме
Каховская ГЭС продолжает работу в штатном режиме - РИА Новости, 12.07.2022
Каховская ГЭС продолжает работу в штатном режиме
Каховская ГЭС работает в штатном режиме, украинский удар американскими ракетами станцию не затронул, сообщил РИА Новости источник в администрации Херсонской... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:13
2022-07-12T12:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Каховская ГЭС работает в штатном режиме, украинский удар американскими ракетами станцию не затронул, сообщил РИА Новости источник в администрации Херсонской области."ГЭС работает в штатном режиме, повреждений нет, до нее (от точки удара – ред.) было далеко", - сказал собеседник агентства.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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херсонская область
украина
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херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
12:13 12.07.2022 (обновлено: 12:25 12.07.2022)
 
Каховская ГЭС продолжает работу в штатном режиме

Ракетный удар по Новой Каховке не затронул ГЭС, она продолжает работать в штатном режиме

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Каховская ГЭС работает в штатном режиме, украинский удар американскими ракетами станцию не затронул, сообщил РИА Новости источник в администрации Херсонской области.
"ГЭС работает в штатном режиме, повреждений нет, до нее (от точки удара – ред.) было далеко", - сказал собеседник агентства.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
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