https://ria.ru/20220712/ges-1801898095.html

Каховская ГЭС продолжает работу в штатном режиме

Каховская ГЭС продолжает работу в штатном режиме - РИА Новости, 12.07.2022

Каховская ГЭС продолжает работу в штатном режиме

Каховская ГЭС работает в штатном режиме, украинский удар американскими ракетами станцию не затронул, сообщил РИА Новости источник в администрации Херсонской... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:13

2022-07-12T12:13

2022-07-12T12:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

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россия

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НОВАЯ КАХОВКА (ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 июл – РИА Новости. Каховская ГЭС работает в штатном режиме, украинский удар американскими ракетами станцию не затронул, сообщил РИА Новости источник в администрации Херсонской области."ГЭС работает в штатном режиме, повреждений нет, до нее (от точки удара – ред.) было далеко", - сказал собеседник агентства.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 80 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

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Кирилл Волков

херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия