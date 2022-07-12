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Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 13.07.2022
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Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 13.07.2022
Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-12T16:05
2022-07-13T19:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосгаз
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Почти 50% газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей. Техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводим ежегодно", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что дату визита мастера можно узнать на сайте mos-gaz.ru, через Telegram-бота Мосгаза и с помощью голосового помощника "Алиса".
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городское хозяйство москвы, мосгаз, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
16:05 12.07.2022 (обновлено: 19:43 13.07.2022)
 

Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Почти 50% газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей. Техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводим ежегодно", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства добавили, что дату визита мастера можно узнать на сайте mos-gaz.ru, через Telegram-бота Мосгаза и с помощью голосового помощника "Алиса".
Сотрудник Мосгаза
11 июля, 10:23Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Мосгаз" за полгода проверил более 10 тысяч соединений на газопроводах
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосгазОбществоМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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