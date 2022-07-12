https://ria.ru/20220712/gaz-1802285206.html
Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года - РИА Новости, 13.07.2022
Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-12T16:05
2022-07-12T16:05
2022-07-13T19:43
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 50% газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Почти 50% газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Ежедневно газовые приборы используют около 1,8 миллиона семей. Техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводим ежегодно", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что дату визита мастера можно узнать на сайте mos-gaz.ru, через Telegram-бота Мосгаза и с помощью голосового помощника "Алиса".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосгаз, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы