https://ria.ru/20220712/gaz-1802077209.html

Экс-глава PGNiG оценил решение Суда ЕС по "Северному потоку — 2"

Экс-глава PGNiG оценил решение Суда ЕС по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.07.2022

Экс-глава PGNiG оценил решение Суда ЕС по "Северному потоку — 2"

Решение Суда Европейского союза по "Северному потоку — 2" может означать катастрофу для Украины, заявил бывший министр экономики, бывший председатель правления... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:03

2022-07-12T21:03

2022-07-12T22:08

украина

евросоюз

северный поток — 2

герхард шредер

экономика

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ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Решение Суда Европейского союза по "Северному потоку — 2" может означать катастрофу для Украины, заявил бывший министр экономики, бывший председатель правления нефтегазового концерна PGNiG Петр Возняк.Ранее во вторник Суд ЕС частично признал иск оператора "Северного потока — 2", оспаривающего поправки к Газовой директиве Евросоюза. В апреле 2019 года ЕС внес поправки в Газовую директиву, чтобы распространить правила, действующие для газопроводов внутри ЕС, на трубы из и в третьи страны."Ранее Суд ЕС отклонил эту жалобу как неприемлемую. Суд, рассматривавший апелляцию, счел ее максимально приемлемой. Таким образом, "Северный поток — 2" подаст такую жалобу во второй раз. Если бы оказалось, что "Северный поток — 2" подает жалобу — и подает ее успешно, это значит, что выигрывает в процессе против Европейской комиссии и не подчиняется последней Газовой директиве ЕС", — заявил Возняк в эфире радиостанции RMF FM.По словам Возняка, сегодняшнее решение Суда Европейского союза — "это прежде всего плохая новость для всех в Европе" и "это отличная новость для компании "Северный поток — 2" и ее председателя Герхарда Шредера"."Говоря коротко, это означает, что в соответствии с европейским законодательством "Северный поток — 2" может претендовать на то, чтобы утверждать свою правоту, какой бы она ни была. А она очень неблагоприятна в итоге для европейского рынка", — заключил он.

https://ria.ru/20220711/limity-1801776369.html

украина

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украина, евросоюз, северный поток — 2, герхард шредер, экономика