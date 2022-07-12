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Экс-глава PGNiG оценил решение Суда ЕС по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.07.2022
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Экс-глава PGNiG оценил решение Суда ЕС по "Северному потоку — 2"
Экс-глава PGNiG оценил решение Суда ЕС по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.07.2022
Экс-глава PGNiG оценил решение Суда ЕС по "Северному потоку — 2"
Решение Суда Европейского союза по "Северному потоку — 2" может означать катастрофу для Украины, заявил бывший министр экономики, бывший председатель правления... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:03
2022-07-12T22:08
украина
евросоюз
северный поток — 2
герхард шредер
экономика
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ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Решение Суда Европейского союза по "Северному потоку — 2" может означать катастрофу для Украины, заявил бывший министр экономики, бывший председатель правления нефтегазового концерна PGNiG Петр Возняк.Ранее во вторник Суд ЕС частично признал иск оператора "Северного потока — 2", оспаривающего поправки к Газовой директиве Евросоюза. В апреле 2019 года ЕС внес поправки в Газовую директиву, чтобы распространить правила, действующие для газопроводов внутри ЕС, на трубы из и в третьи страны."Ранее Суд ЕС отклонил эту жалобу как неприемлемую. Суд, рассматривавший апелляцию, счел ее максимально приемлемой. Таким образом, "Северный поток — 2" подаст такую жалобу во второй раз. Если бы оказалось, что "Северный поток — 2" подает жалобу — и подает ее успешно, это значит, что выигрывает в процессе против Европейской комиссии и не подчиняется последней Газовой директиве ЕС", — заявил Возняк в эфире радиостанции RMF FM.По словам Возняка, сегодняшнее решение Суда Европейского союза — "это прежде всего плохая новость для всех в Европе" и "это отличная новость для компании "Северный поток — 2" и ее председателя Герхарда Шредера"."Говоря коротко, это означает, что в соответствии с европейским законодательством "Северный поток — 2" может претендовать на то, чтобы утверждать свою правоту, какой бы она ни была. А она очень неблагоприятна в итоге для европейского рынка", — заключил он.
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украина, евросоюз, северный поток — 2, герхард шредер, экономика
21:03 12.07.2022 (обновлено: 22:08 12.07.2022)
 
Экс-глава PGNiG оценил решение Суда ЕС по "Северному потоку — 2"

Экс-глава PGNiG Возняк назвал решение Суда ЕС по "Северному потоку — 2" угрозой для Киева

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinГазопровод "Северный поток — 2"
Газопровод Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Газопровод "Северный поток — 2". Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Решение Суда Европейского союза по "Северному потоку — 2" может означать катастрофу для Украины, заявил бывший министр экономики, бывший председатель правления нефтегазового концерна PGNiG Петр Возняк.
Ранее во вторник Суд ЕС частично признал иск оператора "Северного потока — 2", оспаривающего поправки к Газовой директиве Евросоюза. В апреле 2019 года ЕС внес поправки в Газовую директиву, чтобы распространить правила, действующие для газопроводов внутри ЕС, на трубы из и в третьи страны.
"Ранее Суд ЕС отклонил эту жалобу как неприемлемую. Суд, рассматривавший апелляцию, счел ее максимально приемлемой. Таким образом, "Северный поток — 2" подаст такую жалобу во второй раз. Если бы оказалось, что "Северный поток — 2" подает жалобу — и подает ее успешно, это значит, что выигрывает в процессе против Европейской комиссии и не подчиняется последней Газовой директиве ЕС", — заявил Возняк в эфире радиостанции RMF FM.

"Это влечет для Украины катастрофу, потому что это означает, что "Северный поток — 2" будет запущен. И в тот момент, когда он будет запущен, остановится транзит через Украину. Украина столкнется с призраком замерзания насмерть зимой. Он должна будет с этим что-то сделать. А инфраструктуры для того, чтобы спасти себя, нет. Единственный путь — обратиться в Кремль за включением в российскую газовую систему, что, конечно, будет иметь политические последствия", — добавил он.

По словам Возняка, сегодняшнее решение Суда Европейского союза — "это прежде всего плохая новость для всех в Европе" и "это отличная новость для компании "Северный поток — 2" и ее председателя Герхарда Шредера".
"Говоря коротко, это означает, что в соответствии с европейским законодательством "Северный поток — 2" может претендовать на то, чтобы утверждать свою правоту, какой бы она ни была. А она очень неблагоприятна в итоге для европейского рынка", — заключил он.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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УкраинаЕвросоюзСеверный поток — 2Герхард ШредерЭкономика
 
 
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