https://ria.ru/20220712/gaz-1801939302.html

В Германии предложили понизить температуру в офисах из-за газового кризиса

В Германии предложили понизить температуру в офисах из-за газового кризиса - РИА Новости, 12.07.2022

В Германии предложили понизить температуру в офисах из-за газового кризиса

Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) на фоне газового кризиса выступает за снижение температуры отопления в офисах, сообщил во вторник... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:32

2022-07-12T14:32

2022-07-12T14:38

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) на фоне газового кризиса выступает за снижение температуры отопления в офисах, сообщил во вторник президент палаты Петер Адриан."Каждый градус имеет значение. На моем складе я должен обеспечивать либо 17, либо 19 градусов, в зависимости от того, в каком объёме люди там время от времени работают. Вероятно, можно обойтись и меньшим", - сказал Адриан агентству DPA."Также можно немного уменьшить отопление в офисах. Тогда, возможно, придется одеться потеплее", - добавил он.В случае вступления следующей степени чрезвычайного плана по газу, Адриан предлагает при пересмотре требований опираться на предписания охраны здоровья сотрудников."Это также включает в себя предписания по обогреву мастерских, офисов и даже складов до определенных температур. Постановление о рабочем месте предписывает нормы, даже если люди, которые там работают, хотят обойтись меньшим", - подчеркнул он.После заявления Адриана с критикой предложения DIHK выступила Немецкая ассоциация профсоюзов DGB."Предписывать сотрудникам замерзать или носить толстые свитера — безответственно", - заявила председатель ассоциации Анья Пиль в интервью DPA.Согласно Пиль, условия в офисах, мастерских или больших заводских зданиях очень разные - и компании должны прежде проводить меры по тепло- и энергосбережению самих зданий. "Оценка индивидуальных рисков и получение на их основе эффективных инструментов, чтобы гарантировать достойную и не вредящую здоровью работу было и остаётся задачей работодателей", - подчеркнула она.Согласно техническому регламенту, работодатель должен обеспечивать температуру минимум в 12 градусов на предприятиях, где выполняется тяжелая физическая работа. При менее тяжелой работе предписаны значения от 17 до 20 градусов. В комнатах отдыха, дежурных помещениях, санитарных, столовых и медпунктах температура не должна быть ниже 21 градуса.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек 23 июня объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.

https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html

https://ria.ru/20220514/gaz-1788462044.html

https://ria.ru/20220711/pushkov-1801598567.html

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в мире, германия