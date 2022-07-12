https://ria.ru/20220712/gaz-1801878645.html

Ряду категорий жителей Ивановской области помогут подвести газ к жилью

Ряду категорий жителей Ивановской области помогут подвести газ к жилью - РИА Новости, 12.07.2022

Ряду категорий жителей Ивановской области помогут подвести газ к жилью

В Ивановской области единовременную материальную помощь по программе догазификации смогут получить многодетные и малообеспеченные семьи, семьи, в которых... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:31

2022-07-12T11:31

2022-07-12T11:31

ивановская область

станислав воскресенский

жилье

общество

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ИВАНОВО, 12 июл – РИА Новости. В Ивановской области единовременную материальную помощь по программе догазификации смогут получить многодетные и малообеспеченные семьи, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, одинокие пенсионеры, ветераны и инвалиды войн, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, соответствующее постановление подписал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Собеседник агентства пояснил, что к расходам на газификацию относятся затраты на подводку газовой трубы к дому, внутридомовую разводку сети, приобретение, установку и подключение газового оборудования, прокладку вытяжной вентиляции. Единовременная материальная помощь предоставляется жителям, газифицировавшим свои дома в рамках программы социальной газификации в период с 1 апреля по 1 декабря 2022 года.Он напомнил, что программа социальной газификации или догазификации домов – новое направление в развитии газификации регионов России. Она принята по инициативе президента РФ в 2021 году. В соответствии с этим решением в уже газифицированных населенных пунктах газопровод до границы участка потребителя проводится за счет государства. Раньше стоимость этих работ – самого затратного этапа – ложились на плечи граждан. Теперь в рамках программы жители оплачивают только работы внутри границ своего земельного участка и внутри дома.На сегодняшний день в Ивановской области газопроводы подведены к границам 1360 земельных участков в 139 населённых пунктах.

https://ria.ru/20220711/proekt-1801762408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, жилье, общество