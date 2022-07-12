https://ria.ru/20220712/gaz-1801857288.html

Поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне

Поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне - РИА Новости, 12.07.2022

Поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне

Поставки российского газа в Европу транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне - примерно 40 миллионов кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:06

2022-07-12T09:06

2022-07-12T09:06

экономика

европа

украина

луганская народная республика

газпром

siemens

северный поток

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки российского газа в Европу транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне - примерно 40 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 12 июля составляет 41,2 миллиона кубометров по сравнению с 41 миллионом кубометров днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца весны. Поставки через ГИС "Сохрановка" - второй вход для транзита газа в Европу - не ведутся, так как Украина с 11 мая прекратила через нее прием, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР)."Северный поток" - ключевой газопровод в Европу - находится на плановом техобслуживании, поставки по нему прекращены. Физический поток газа по магистрали - после запланированной остановки в 7.00 мск понедельника - продолжал идти в объеме около 2,66 миллиона кубометров в следующие два часа, затем снизился до 100 тысяч и 40 тысяч кубометров в час, после чего, наконец, прекратился, следует из обновленных данных Nord Stream AG."Газпром" с середины июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60% - до 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Тогда компания заявила, что вынуждена остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.Сейчас, на период остановки магистрали - с 11 по 21 июля, - "Газпром" теоретически может увеличить поставки газа по другим маршрутам, однако возможности ограничены и заместить весь выпадающий объем не получится.

https://ria.ru/20220711/gaz-1801727119.html

https://ria.ru/20220712/potok-1801847148.html

европа

украина

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экономика, европа, украина, луганская народная республика, газпром, siemens, северный поток