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Поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне - РИА Новости, 12.07.2022
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Поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне
Поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне - РИА Новости, 12.07.2022
Поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне
Поставки российского газа в Европу транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне - примерно 40 миллионов кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:06
2022-07-12T09:06
экономика
европа
украина
луганская народная республика
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки российского газа в Европу транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне - примерно 40 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 12 июля составляет 41,2 миллиона кубометров по сравнению с 41 миллионом кубометров днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца весны. Поставки через ГИС "Сохрановка" - второй вход для транзита газа в Европу - не ведутся, так как Украина с 11 мая прекратила через нее прием, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР)."Северный поток" - ключевой газопровод в Европу - находится на плановом техобслуживании, поставки по нему прекращены. Физический поток газа по магистрали - после запланированной остановки в 7.00 мск понедельника - продолжал идти в объеме около 2,66 миллиона кубометров в следующие два часа, затем снизился до 100 тысяч и 40 тысяч кубометров в час, после чего, наконец, прекратился, следует из обновленных данных Nord Stream AG."Газпром" с середины июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60% - до 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Тогда компания заявила, что вынуждена остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.Сейчас, на период остановки магистрали - с 11 по 21 июля, - "Газпром" теоретически может увеличить поставки газа по другим маршрутам, однако возможности ограничены и заместить весь выпадающий объем не получится.
https://ria.ru/20220711/gaz-1801727119.html
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экономика, европа, украина, луганская народная республика, газпром, siemens, северный поток
09:06 12.07.2022
 
Поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне

Оператор ГТС: поставки российского газа через Украину ожидаются на прежнем уровне

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки российского газа в Европу транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне - примерно 40 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 12 июля составляет 41,2 миллиона кубометров по сравнению с 41 миллионом кубометров днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца весны. Поставки через ГИС "Сохрановка" - второй вход для транзита газа в Европу - не ведутся, так как Украина с 11 мая прекратила через нее прием, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР).
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"Северный поток" - ключевой газопровод в Европу - находится на плановом техобслуживании, поставки по нему прекращены. Физический поток газа по магистрали - после запланированной остановки в 7.00 мск понедельника - продолжал идти в объеме около 2,66 миллиона кубометров в следующие два часа, затем снизился до 100 тысяч и 40 тысяч кубометров в час, после чего, наконец, прекратился, следует из обновленных данных Nord Stream AG.
"Газпром" с середины июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60% - до 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Тогда компания заявила, что вынуждена остановить эксплуатацию нескольких газотурбинных двигателей Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Сейчас, на период остановки магистрали - с 11 по 21 июля, - "Газпром" теоретически может увеличить поставки газа по другим маршрутам, однако возможности ограничены и заместить весь выпадающий объем не получится.
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ЭкономикаЕвропаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаГазпромSiemensСеверный поток
 
 
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