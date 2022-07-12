https://ria.ru/20220712/gaz-1801849917.html

В Запорожской области рассматривают подачу газа из России

В Запорожской области рассматривают подачу газа из России - РИА Новости, 12.07.2022

В Запорожской области рассматривают подачу газа из России

Газоснабжение Запорожской области в перспективе может быть восстановлено за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T07:09

2022-07-12T07:09

2022-07-12T07:09

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Газоснабжение Запорожской области в перспективе может быть восстановлено за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что киевский режим отключил газоснабжение региона. При этом глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма. Газотранспортная система Крыма, по его словам, готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки.По его словам, на сегодня подача газа в освобожденной части Запорожской возможна только в Бердянске, где он отсутствовал на протяжении четырех месяцев из-за перебитого в результате боевых действий газопровода. Сейчас газопровод из города Мариуполь Донецкой Народной Республики восстановлен. В Бердянске идет продувка и проверка газовых сетей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

запорожская область, россия, в мире