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В Запорожской области рассматривают подачу газа из России - РИА Новости, 12.07.2022
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https://ria.ru/20220712/gaz-1801849917.html
В Запорожской области рассматривают подачу газа из России
В Запорожской области рассматривают подачу газа из России - РИА Новости, 12.07.2022
В Запорожской области рассматривают подачу газа из России
Газоснабжение Запорожской области в перспективе может быть восстановлено за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T07:09
2022-07-12T07:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Газоснабжение Запорожской области в перспективе может быть восстановлено за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что киевский режим отключил газоснабжение региона. При этом глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма. Газотранспортная система Крыма, по его словам, готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки.По его словам, на сегодня подача газа в освобожденной части Запорожской возможна только в Бердянске, где он отсутствовал на протяжении четырех месяцев из-за перебитого в результате боевых действий газопровода. Сейчас газопровод из города Мариуполь Донецкой Народной Республики восстановлен. В Бердянске идет продувка и проверка газовых сетей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область, россия, в мире
07:09 12.07.2022
 
В Запорожской области рассматривают подачу газа из России

Газоснабжение Запорожской области может быть восстановлено за счет подачи газа из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина на улице в Бердянске
Мужчина на улице в Бердянске - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Газоснабжение Запорожской области в перспективе может быть восстановлено за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что киевский режим отключил газоснабжение региона. При этом глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма. Газотранспортная система Крыма, по его словам, готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки.
"Ситуация непростая, мы ищем варианты оперативного решения проблемы. Рассматриваются варианты поставки электроплит промышленного и бытового назначения, которые мы намерены раздать нуждающимся в них людям. В перспективе нужно решать вопрос с подключением к газотранспортной системе Российской Федерации, чтобы впредь не зависеть от диверсий и шантажа киевского режима, устроившего газовую блокаду нашего региона", - сказал РИА Новости Рогов и добавил, что для этого понадобится строительство газопровода.
По его словам, на сегодня подача газа в освобожденной части Запорожской возможна только в Бердянске, где он отсутствовал на протяжении четырех месяцев из-за перебитого в результате боевых действий газопровода. Сейчас газопровод из города Мариуполь Донецкой Народной Республики восстановлен. В Бердянске идет продувка и проверка газовых сетей.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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