https://ria.ru/20220712/frandetti-1802008595.html

Главным режиссером театра "Ленком" стал Алексей Франдетти

Главным режиссером театра "Ленком" стал Алексей Франдетти - РИА Новости, 12.07.2022

Главным режиссером театра "Ленком" стал Алексей Франдетти

Главным режиссером московского театра "Ленком" назначен Алексей Франдетти, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:29

2022-07-12T16:29

2022-07-12T16:59

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главным режиссером московского театра "Ленком" назначен Алексей Франдетти, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы."По предложению творческого коллектива главным режиссером театра "Ленком Марка Захарова" назначен Алексей Франдетти", - заявили в пресс-службе."Работа в таком театре и с такими артистами – огромная радость и не меньшая ответственность. Повторять успехи "Ленкома" невозможно, но творить новую историю – реально. Уверен, что мое желание, энергия и опыт Марка Борисовича Варшавера (директора театра – ред.) сделают эту историю яркой и ценной не только в Москве, но и за ее пределами, а наша любовь к сложносочиненным музыкальным спектаклям поможет родиться многим художественным высказываниям", - заявил режиссер, чьи слова приводятся в пресс-службе департамента.Франдетти – режиссер, актер, художник, трехкратный лауреат национальной театральной премии "Золотая маска". Получил известность как режиссер мюзиклов. Работал с Театром имени Пушкина, Театром на Таганке, Театром Наций и многими другими.Художественным руководителем и главным режиссером "Ленкома" на протяжении 46 лет был Марк Захаров. После его смерти в 2019 году руководство театром принял Варшавер. Его должность директора предполагает полномочия определять политику творческого коллектива.

https://ria.ru/20220627/statistika-1798400538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, ленком, москва, алексей франдетти, театр