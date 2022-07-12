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Главным режиссером театра "Ленком" стал Алексей Франдетти - РИА Новости, 12.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220712/frandetti-1802008595.html
Главным режиссером театра "Ленком" стал Алексей Франдетти
Главным режиссером театра "Ленком" стал Алексей Франдетти - РИА Новости, 12.07.2022
Главным режиссером театра "Ленком" стал Алексей Франдетти
Главным режиссером московского театра "Ленком" назначен Алексей Франдетти, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:29
2022-07-12T16:59
культура
новости культуры
ленком
москва
алексей франдетти
театр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главным режиссером московского театра "Ленком" назначен Алексей Франдетти, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы."По предложению творческого коллектива главным режиссером театра "Ленком Марка Захарова" назначен Алексей Франдетти", - заявили в пресс-службе."Работа в таком театре и с такими артистами – огромная радость и не меньшая ответственность. Повторять успехи "Ленкома" невозможно, но творить новую историю – реально. Уверен, что мое желание, энергия и опыт Марка Борисовича Варшавера (директора театра – ред.) сделают эту историю яркой и ценной не только в Москве, но и за ее пределами, а наша любовь к сложносочиненным музыкальным спектаклям поможет родиться многим художественным высказываниям", - заявил режиссер, чьи слова приводятся в пресс-службе департамента.Франдетти – режиссер, актер, художник, трехкратный лауреат национальной театральной премии "Золотая маска". Получил известность как режиссер мюзиклов. Работал с Театром имени Пушкина, Театром на Таганке, Театром Наций и многими другими.Художественным руководителем и главным режиссером "Ленкома" на протяжении 46 лет был Марк Захаров. После его смерти в 2019 году руководство театром принял Варшавер. Его должность директора предполагает полномочия определять политику творческого коллектива.
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новости культуры, ленком, москва, алексей франдетти, театр
16:29 12.07.2022 (обновлено: 16:59 12.07.2022)
 
Главным режиссером театра "Ленком" стал Алексей Франдетти

Главным режиссером московского театра "Ленком" стал Алексей Франдетти

© Фото : Пресс-служба Мариинского театраАлексей Франдетти
Алексей Франдетти - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Пресс-служба Мариинского театра
Алексей Франдетти. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главным режиссером московского театра "Ленком" назначен Алексей Франдетти, сообщили РИА Новости в департаменте культуры Москвы.
"По предложению творческого коллектива главным режиссером театра "Ленком Марка Захарова" назначен Алексей Франдетти", - заявили в пресс-службе.
"Работа в таком театре и с такими артистами – огромная радость и не меньшая ответственность. Повторять успехи "Ленкома" невозможно, но творить новую историю – реально. Уверен, что мое желание, энергия и опыт Марка Борисовича Варшавера (директора театра – ред.) сделают эту историю яркой и ценной не только в Москве, но и за ее пределами, а наша любовь к сложносочиненным музыкальным спектаклям поможет родиться многим художественным высказываниям", - заявил режиссер, чьи слова приводятся в пресс-службе департамента.
Франдетти – режиссер, актер, художник, трехкратный лауреат национальной театральной премии "Золотая маска". Получил известность как режиссер мюзиклов. Работал с Театром имени Пушкина, Театром на Таганке, Театром Наций и многими другими.
Художественным руководителем и главным режиссером "Ленкома" на протяжении 46 лет был Марк Захаров. После его смерти в 2019 году руководство театром принял Варшавер. Его должность директора предполагает полномочия определять политику творческого коллектива.
Театр - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 13:37Культура
Россияне стали чаще ходить в театр и на выставки, чем 30 лет назад
 
КультураНовости культурыЛенкомМоскваАлексей ФрандеттиТеатр
 
 
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