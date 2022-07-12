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Российско-европейская миссия ExoMars по исследованию Марса

Российско-европейская миссия ExoMars по исследованию Марса - РИА Новости, 12.07.2022

Российско-европейская миссия ExoMars по исследованию Марса

ExoMars – совместный двухэтапный проект Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T23:36

2022-07-12T23:36

2022-07-12T23:36

дмитрий рогозин

марс

европейское космическое агентство

наса

роскосмос

украина

космос - риа наука

справки

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ExoMars – совместный двухэтапный проект Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты.С начала 2000-х годов он разрабатывался как проект ESA и НАСА. Предполагалось, что американцы предоставят для запуска двух миссий две ракеты Atlas, а также будут участвовать в разработке марсохода. Однако в 2013 году НАСА прекратило свое участие в проекте из-за сокращений бюджета. Место НАСА заняла госкорпорация Роскосмос.Считается, что основной научной миссией проекта ExoMars является поиск признаков жизни на Марсе в прошлом и в настоящее время. Также среди основных целей проекта – исследование водной/геохимической среды на поверхности и в недрах планеты, марсианский метан.Первая миссия в октябре 2016 года доставила на орбиту Марса аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) для исследования атмосферы. На борту спутника работают два спектрометра для чувствительного анализа газов - российский ACS и бельгийский Nomad. Один из важнейших результатов миссии – определение верхнего предела концентрации метана - 50 частей на триллион. Это заставило серьезно переосмыслить популярную гипотезу о биогенном источнике этого газа на планете. Также в миссии участвовал демонстрационный спускаемый модуль Schiaparelli. Он должен был отработать технологию входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии, но не сумел успешно совершить мягкую посадку и разбился.TGO в апреле 2018 года начал выполнение своей научной программы, в настоящее время успешно передает снимки Красной планеты и ожидает своей основной миссии – начала функционирования в качестве станции-ретранслятора для марсохода и автоматической научной станции в рамках второго этапа ExoMars.Именно второй этап считался основным в проекте и должен был помочь найти ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Его старт первоначально планировался на 2018 год, однако затем запуск отложили на два года. Из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, миссия снова была перенесена – уже на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года).В рамках второй миссии планировалось на перелетном модуле, разработанном ESA, доставить на Марс российскую посадочную платформу и европейский марсоход.Перелетный модуль должен был вывести в космос ракету "Протон-М", на орбите Марса от него отделится спускаемый аппарат с парашютной и тормозной системами, посадочной платформой "Казачок" с ровером "Розалинд Франклин". TGO должен был служить ретранслятором данных с Марса на Землю. Вероятным местом посадки планировалась равнина Оксия в северном полушарии около экватора. Целями экспедиции ставились мягкая посадка, исследования на неподвижной и подвижной платформах, бурение до горизонтов, не тронутых космической радиацией, поиск биомаркеров в грунте.Всего программой было предусмотрено создание четырех комплектов – трех для испытаний и "летный" экземпляр. Кроме того, были изготовлены 62 панели терморегулирования и каркасы солнечных батарей, в том числе 12 каркасов и шесть панелей терморегулирования, которые необходимы для функционирования посадочной платформы на поверхности Марса после съезда марсохода.В марте 2022 года ЕSА заявило о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по проекту ExoMars из-за событий на Украине. Затем сообщалось, что госкорпорация и агентство ведут переговоры о возможности реализации миссии совместно. Позднее выяснилось, что стороны обсуждали лишь взаимный возврат оборудования.17 марта 2022 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация после отказа ESA участвовать в проекте проведет свою собственную миссию на Марс, хотя подготовка к ней и займет несколько лет. По его словам, "Роскосмос" повторит российский посадочный модуль, обеспечив его ракетой-носителем "Ангара", и проведет эту экспедицию с нового стартового комплекса космодрома "Восточный".12 июля 2022 года глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что ESA не будет возобновлять сотрудничество с "Роскосмосом" по совместной миссии ExoMars.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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дмитрий рогозин, марс, европейское космическое агентство, наса, роскосмос, украина, космос - риа наука, справки