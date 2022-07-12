https://ria.ru/20220712/evro-1801960531.html
Медведев прокомментировал падение евро к доллару
Медведев прокомментировал падение евро к доллару - РИА Новости, 12.07.2022
Медведев прокомментировал падение евро к доллару
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о курсах доллара и евро, заявил, что прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:33
2022-07-12T15:33
2022-07-12T17:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дмитрий медведев
экономика
евросоюз
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о курсах доллара и евро, заявил, что прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться."Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться", — написал он в своем Telegram-канале.Медведев отметил, что "сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета", "теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа".
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, экономика, евросоюз
15:33 12.07.2022 (обновлено: 17:48 12.07.2022)
Медведев прокомментировал падение евро к доллару
Зампред Совбеза Медведев: прогнозы о системном кризисе в еврозоне начинают сбываться