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Медведев прокомментировал падение евро к доллару - РИА Новости, 12.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220712/evro-1801960531.html
Медведев прокомментировал падение евро к доллару
Медведев прокомментировал падение евро к доллару - РИА Новости, 12.07.2022
Медведев прокомментировал падение евро к доллару
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о курсах доллара и евро, заявил, что прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:33
2022-07-12T17:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дмитрий медведев
экономика
евросоюз
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о курсах доллара и евро, заявил, что прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться."Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться", — написал он в своем Telegram-канале.Медведев отметил, что "сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета", "теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа".
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дмитрий медведев, экономика, евросоюз
15:33 12.07.2022 (обновлено: 17:48 12.07.2022)
 
Медведев прокомментировал падение евро к доллару

Зампред Совбеза Медведев: прогнозы о системном кризисе в еврозоне начинают сбываться

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев
Председатель Единой России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о курсах доллара и евро, заявил, что прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться.
"Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться", — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что "сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета", "теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа".
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДмитрий МедведевЭкономикаЕвросоюз
 
 
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