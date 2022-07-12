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Хорватия перейдет на евро с января 2023 года
Хорватия перейдет на евро с января 2023 года - РИА Новости, 12.07.2022
Хорватия перейдет на евро с января 2023 года
Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:39
2022-07-12T13:39
2022-07-12T13:39
хорватия
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года, говорится в Twitter Совета стран ЕС."Хорватия станет 20 страной-членом Евросоюза, которая присоединяется к евро. Экофин принимает окончательные необходимые правовые акты сегодня", - отмечается в сообщении.В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это.
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хорватия, евро, евросоюз
Хорватия перейдет на евро с января 2023 года
Совет Евросоюза одобрил последние документы для перехода Хорватии на евро с 2023 года