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Хорватия перейдет на евро с января 2023 года - РИА Новости, 12.07.2022
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Хорватия перейдет на евро с января 2023 года
Хорватия перейдет на евро с января 2023 года - РИА Новости, 12.07.2022
Хорватия перейдет на евро с января 2023 года
Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:39
2022-07-12T13:39
хорватия
евро
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года, говорится в Twitter Совета стран ЕС."Хорватия станет 20 страной-членом Евросоюза, которая присоединяется к евро. Экофин принимает окончательные необходимые правовые акты сегодня", - отмечается в сообщении.В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это.
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хорватия, евро, евросоюз
13:39 12.07.2022
 
Хорватия перейдет на евро с января 2023 года

Совет Евросоюза одобрил последние документы для перехода Хорватии на евро с 2023 года

© РИА Новости / Николай СоколовФлаги ЕС и Хорватии
Флаги ЕС и Хорватии - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Николай Соколов
Флаги ЕС и Хорватии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил последние документы, необходимые для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года, говорится в Twitter Совета стран ЕС.
"Хорватия станет 20 страной-членом Евросоюза, которая присоединяется к евро. Экофин принимает окончательные необходимые правовые акты сегодня", - отмечается в сообщении.
В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года. Затем саммит глав государств Евросоюза, куда входят все страны еврозоны, поддержал это.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 01:14
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ХорватияевроЕвросоюз
 
 
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