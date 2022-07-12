https://ria.ru/20220712/etnomir-1801862839.html

Премьер Мьянмы прибыл в парк "Этномир" для открытия культурного центра

Премьер Мьянмы прибыл в парк "Этномир" для открытия культурного центра - РИА Новости, 12.07.2022

Премьер Мьянмы прибыл в парк "Этномир" для открытия культурного центра

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в парк "Этномир" в Калужской области для участия в церемонии открытия культурного центра, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:35

2022-07-12T09:35

2022-07-12T09:59

калужская область

политика

мьянма

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ПЕТРОВО (Калужская область), 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в парк "Этномир" в Калужской области для участия в церемонии открытия культурного центра, передаёт корреспондент РИА Новости.Буддийская пагода Швезигон - культурный центр Мьянмы - откроется во вторник в парке-музее "Этномир" в Калужской области в присутствии светского главы государства, духовных лидеров Мьянмы, Шри-Ланки, а также других высокопоставленных лиц.Открытие центра пройдет в соответствии с буддийскими ритуалами - состоится церемония водружения на вершину пагоды "священного алмазного бутона и орнаментальной лопасти". Духовно-культурный центр Мьянмы сможет вмещать несколько десятков человек одновременно. Богослужения и наибольшее число посетителей ожидаются в дни крупных буддийских праздников.В торжественной церемонии открытия пагоды также принимают участие духовный лидер мьянманцев, буддийский монах и общественный деятель Ашин Нияниссара. Среди зарубежных гостей также духовный лидер Шри-Ланки, буддийский монах и зампредседателя Общества дружбы Шри-Ланка – Россия Паллеканде Ратанасара Тхеро.С российской стороны в мероприятии принимают участие вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, замглавы Россотрудничества Павел Шевцов, заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин, вице-президент Объединения буддистов Калмыкии, администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). Кроме того, в числе участников и гостей церемонии – представители посольств, Общества дружбы и сотрудничества стран Юго-Восточной и Южной Азии в России, монахи из Мьянманского культурного центра России, бизнесмены и студенты.Этнографический парк-музей "Этномир" близ деревни Петрово Боровского района Калужской области создан бизнесменом Русланом Байрамовым в 2007 году в рамках благотворительного фонда "Диалог культур — единый мир", действующего под эгидой ЮНЕСКО. В парке представлены различные аспекты культур и традиций народов мира, от архитектуры до предметов быта и национальной кухни.

https://ria.ru/20220712/myanma-1801861519.html

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калужская область

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, политика, мьянма