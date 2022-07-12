https://ria.ru/20220712/es-1801927467.html

Жители ЕС доверяют традиционным новостным СМИ, показало исследование

Жители ЕС доверяют традиционным новостным СМИ, показало исследование - РИА Новости, 12.07.2022

Жители ЕС доверяют традиционным новостным СМИ, показало исследование

Проведенное в ЕС исследование Flash Eurobarometer показало, что телевидение доминирует в качестве основного источника новостей для жителей союза - 75%... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:03

2022-07-12T14:03

2022-07-12T14:07

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Проведенное в ЕС исследование Flash Eurobarometer показало, что телевидение доминирует в качестве основного источника новостей для жителей союза - 75% предпочитают узнавать новости по ТВ.Согласно данным исследования, за телевидением следуют новостные онлайн-платформы и радио. Печатная пресса находится на пятом месте.При этом 46% молодежи от 15 до 24 лет предпочитают получать новости из блогов и социальных медиа, в то время как подавляющее большинство жителей старше 55 лет смотрят телевизор, чтобы узнать новости.В исследовании отмечается, что, несмотря на важность традиционных источников новостей, 88% опрошенных признались, что получают хотя бы часть новостной информации онлайн с помощью смартфона или компьютера.Наиболее надежными источниками новостной информации в ЕС считаются государственные телеканалы и радиостанции (49%), за ними следует печатная пресса (39%). Частным телеканалам и радиостанциям готовы частично доверять около 27% опрошенных.Исследование Flash Eurobarometer проводилось во всех 27 странах Евросоюза. Были опрошены граждане от 15 лет и старше. В период с 26 апреля по 11 мая 2022 года было проведено 53 347 опросов в пропорциональном соответствии с численностью населения в каждой отдельной стране по отношению к общему населению союза.

https://ria.ru/20220705/smi-1800249205.html

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в мире, технологии, евросоюз