https://ria.ru/20220712/es-1801906957.html

Суд ЕС частично признал иск оператора "Северного потока — 2"

Суд ЕС частично признал иск оператора "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.07.2022

Суд ЕС частично признал иск оператора "Северного потока — 2"

Суд ЕС частично признал иск оператора "Северного потока — 2", оспаривающего поправки к газовой директиве Евросоюза, говорится в сообщении суда. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:38

2022-07-12T12:38

2022-07-12T18:44

экономика

евросоюз

nord stream 2 ag

в мире

европарламент

северный поток — 2

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Суд ЕС частично признал иск оператора "Северного потока — 2", оспаривающего поправки к газовой директиве Евросоюза, говорится в сообщении суда."Суд признал частично приемлемым иск Nord Stream 2 AG против директивы, распространяющей некоторые правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран", - говорится в нем.В апреле 2019 года этой директивой ЕС внес поправки в газовую директиву, чтобы распространить правила, действующие для газопроводов внутри ЕС, на трубы из и в третьи страны, отмечается в нем.Nord Stream 2 AG обжаловала директиву в Суде общей юрисдикции Европейского союза. Он постановлением от 20 мая 2020 года отклонил этот иск как неприемлемый. Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Суд ЕС, говорится в сообщении.Речь идет о деле T‑526/19, где заявителем выступает Nord Stream 2 AG, а ответчиками – Европарламент и Совет стран ЕС. Ранее сообщалось, что заявитель просил отменить действие обновлений газовой директивы 2009/73/EC, а Совет и Европарламент – отклонить эту просьбу.Для того, чтобы компания могла использовать право на иск против акта, адресатом которого она не является (в данном случае поправки адресованы странам ЕС), необходимо установить, среди прочего, что она непосредственно затронута этим актом. Суд ЕС посчитал, что рассматриваемая директива напрямую влияет на правовое положение Nord Stream 2 AG. Поэтому придя к противоположному выводу по этому вопросу, Общий суд допустил юридическую ошибку."Суд приходит к выводу, что Суд общей юрисдикции был неправ, постановив, что Nord Stream 2 AG не была напрямую затронута директивой о внесении изменений, и отменяет обжалуемое постановление в той мере, в какой Суд общей юрисдикции объявил, что иск, поданный этой компанией, был неприемлемым по этой причине", - говорится в релизе.Обновленная газовая директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.

https://ria.ru/20220712/potok-1801847148.html

https://ria.ru/20220712/potok-1801959394.html

https://ria.ru/20220711/pushkov-1801598567.html

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экономика, евросоюз, nord stream 2 ag, в мире, европарламент, северный поток — 2