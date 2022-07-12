https://ria.ru/20220712/energodar-1802039005.html

Система ПВО уничтожила еще два украинских дрона-камикадзе в Энергодаре

Система ПВО уничтожила еще два украинских дрона-камикадзе в Энергодаре - РИА Новости, 12.07.2022

Система ПВО уничтожила еще два украинских дрона-камикадзе в Энергодаре

Силы противовоздушной обороны России сбили еще два украинских беспилотника-камикадзе, один из них — возле Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:22

2022-07-12T17:22

2022-07-12T18:31

специальная военная операция на украине

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны России сбили еще два украинских беспилотника-камикадзе, один из них — возле Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодар.Ранее украинские войска атаковали беспилотником-камикадзе жилой район Энергодара. Второй беспилотник сбили силы ПВО. Информация о погибших и пострадавших выясняется."Предотвращен очередной случай применения дрона-камикадзе вблизи Запорожской АЭС. Кроме того, еще один дрон ликвидирован ПВО <...> вблизи тепловодоканала города Энергодар", — сообщили в пресс-службе администрации.Там также отметили, что всего с начала суток украинские войска шесть раз пытались использовать дроны для атаки на Энергодар, три из них удалось сбить. Целью как минимум двух были объекты Запорожской АЭС.Минувшей ночью ВСУ ударили двумя беспилотниками по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре. Дроны сбросили две мины калибра 120 миллиметров, повредив кровлю и остекление. В результате атаки никто не пострадал.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220711/udar-1801836737.html

https://ria.ru/20220705/aes-1800303774.html

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Кадры дрона-камикадзе, сбитого силами ПВО РФ в Энергодаре у Запорожской АЭС РИА Новости публикует первые кадры с украинскими дронами-камикадзе, сбитыми в Энергодаре у Запорожской АЭС и городского тепловодоканала 2022-07-12T17:22 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, запорожская аэс, в мире, энергодар, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр