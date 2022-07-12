https://ria.ru/20220712/elets-1801915520.html
Подозреваемый в убийстве школьницы в Ельце дал признательные показания
Подозреваемый в убийстве школьницы в Ельце дал признательные показания - РИА Новости, 12.07.2022
Подозреваемый в убийстве школьницы в Ельце дал признательные показания
Подозреваемый в убийстве 17-летней школьницы из Волгограда 31-летний житель Ельца Липецкой области дал признательные показания, сообщило СУСК РФ по Липецкой... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:19
2022-07-12T13:19
2022-07-12T13:46
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ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве 17-летней школьницы из Волгограда 31-летний житель Ельца Липецкой области дал признательные показания, сообщило СУСК РФ по Липецкой области.Тело девушки обнаружили ночью 11 июля в районе Ледового дворца в Ельце, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан неоднократно судимый местный житель. По данным следствия, подозреваемый нанес девушке смертельные удары по голове кулаками и камнями, после чего скрылся. По месту его жительства проведен обыск, получены неопровержимые доказательства причастности фигуранта к преступлению."Подозреваемый задержан и под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания, которые будут проверены следователем на месте происшествия с участием фигуранта. С целью установления объективной истины назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая для установления вменяемости фигуранта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — сообщает следственное управление.
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происшествия, елец, россия
13:19 12.07.2022 (обновлено: 13:46 12.07.2022)
Подозреваемый в убийстве школьницы в Ельце дал признательные показания
Подозреваемый в убийстве школьницы в Ельце в Липецкой области дал признательные показания