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Премиальный китайский электромобиль начнут продавать в России в 2023 году - РИА Новости, 12.07.2022
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Премиальный китайский электромобиль начнут продавать в России в 2023 году
Премиальный китайский электромобиль начнут продавать в России в 2023 году - РИА Новости, 12.07.2022
Премиальный китайский электромобиль начнут продавать в России в 2023 году
Премиальный бренд китайской автомобильной компании Dongfeng Voyah планирует начать продажи электрокроссовера Free в России в следующем году, стоимость... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:26
2022-07-12T17:28
технологии
россия
китай
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УХАНЬ (Китай), 12 июл – РИА Новости. Премиальный бренд китайской автомобильной компании Dongfeng Voyah планирует начать продажи электрокроссовера Free в России в следующем году, стоимость автомобиля составит около 52,7 тысячи долларов, рассказал РИА Новости представитель компании.По словам заместителя генерального директора по продажам Voyah Лю Чжаньшу, бренд "планирует выйти на российский рынок через год" с электрокроссовером Free. Стоимость автомобиля в России, как уточнил Лю Чжаньшу, составит около 355 тысяч юаней (около 52,7 тысячи долларов).Максимальная скорость электрокроссовера Free, как заявляет производитель, составляет 200 километров в час, до скорости 100 километров в час автомобиль разгоняется за 4,5 секунды. Кроссовер оснащен, в частности, системой Face ID, встроенным убирающимся тройным сенсорным экраном, массажными креслами, а также стеклянной панорамной крышей с регулируемой светопроницаемостью.Первый зарубежный шоурум Voyah открылся в июне этого года в Норвегии.
https://ria.ru/20220616/elektromobili-1795937824.html
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технологии, россия, китай
17:26 12.07.2022 (обновлено: 17:28 12.07.2022)
 
Премиальный китайский электромобиль начнут продавать в России в 2023 году

Китайский бренд электромобилей Dongfeng Voyah планирует выйти на рынок России в 2023 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезентация быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей
Презентация быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Презентация быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
УХАНЬ (Китай), 12 июл – РИА Новости. Премиальный бренд китайской автомобильной компании Dongfeng Voyah планирует начать продажи электрокроссовера Free в России в следующем году, стоимость автомобиля составит около 52,7 тысячи долларов, рассказал РИА Новости представитель компании.
По словам заместителя генерального директора по продажам Voyah Лю Чжаньшу, бренд "планирует выйти на российский рынок через год" с электрокроссовером Free. Стоимость автомобиля в России, как уточнил Лю Чжаньшу, составит около 355 тысяч юаней (около 52,7 тысячи долларов).
Максимальная скорость электрокроссовера Free, как заявляет производитель, составляет 200 километров в час, до скорости 100 километров в час автомобиль разгоняется за 4,5 секунды. Кроссовер оснащен, в частности, системой Face ID, встроенным убирающимся тройным сенсорным экраном, массажными креслами, а также стеклянной панорамной крышей с регулируемой светопроницаемостью.
Первый зарубежный шоурум Voyah открылся в июне этого года в Норвегии.
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