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В ЦБ заявили о признаках стабилизации экономики - РИА Новости, 12.07.2022
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В ЦБ заявили о признаках стабилизации экономики
В ЦБ заявили о признаках стабилизации экономики - РИА Новости, 12.07.2022
В ЦБ заявили о признаках стабилизации экономики
Кризис в российской экономике после введения западных санкций развивается по более "пологой" траектории, чем ожидалось в начале весны, при этом в настоящее... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:48
2022-07-12T15:48
экономика
цены на нефть
максим решетников
максим орешкин
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кризис в российской экономике после введения западных санкций развивается по более "пологой" траектории, чем ожидалось в начале весны, при этом в настоящее время уже видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов."Пока можно говорить о том, что кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны... Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Сейчас уже видим признаки стабилизации", - сказал он в своем видеоблоге по актуальным вопросам ДКП.Тремасов напомнил, что, по данным Росстата, спад ВВП в апреле-мае составил около 3-4%. "Это, наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны", - добавил директор департамента ЦБ.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года.Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем прогнозировал Банк России, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.Минэкономразвития РФ прогнозирует темпы спада ВВП РФ в текущем году в 7,8%, однако глава министерства Максим Решетников в июне говорил, что министерство готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике РФ в лучшую сторону. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.
https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789703457.html
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экономика, цены на нефть, максим решетников, максим орешкин, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
15:48 12.07.2022
 
В ЦБ заявили о признаках стабилизации экономики

Глава департамента ЦБ Тремасов заявил о признаках стабилизации экономики

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кризис в российской экономике после введения западных санкций развивается по более "пологой" траектории, чем ожидалось в начале весны, при этом в настоящее время уже видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
"Пока можно говорить о том, что кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны... Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Сейчас уже видим признаки стабилизации", - сказал он в своем видеоблоге по актуальным вопросам ДКП.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Тремасов напомнил, что, по данным Росстата, спад ВВП в апреле-мае составил около 3-4%. "Это, наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны", - добавил директор департамента ЦБ.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года.
Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем прогнозировал Банк России, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.
Минэкономразвития РФ прогнозирует темпы спада ВВП РФ в текущем году в 7,8%, однако глава министерства Максим Решетников в июне говорил, что министерство готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике РФ в лучшую сторону. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.
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ЭкономикаЦены на нефтьМаксим РешетниковМаксим ОрешкинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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