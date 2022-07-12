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Египет запускает первый в истории страны лоукостер - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220712/egipet-1801910576.html
Египет запускает первый в истории страны лоукостер
Египет запускает первый в истории страны лоукостер - РИА Новости, 12.07.2022
Египет запускает первый в истории страны лоукостер
В Египте запустят первый в истории страны лоукостер Air Sphinx, авиакомпания начнет работу в зимнем сезоне 2022-2023 года, и, возможно, полетит и в Россию,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:56
2022-07-12T13:56
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новости - туризм
каир (город)
хургада
луксор
ассоциация туроператоров россии (атор)
boeing 737-800
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Египте запустят первый в истории страны лоукостер Air Sphinx, авиакомпания начнет работу в зимнем сезоне 2022-2023 года, и, возможно, полетит и в Россию, сообщает АТОР."Дочерняя компания EgyptAir будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы, стремясь предоставить билеты по конкурентоспособным ценам для более доступных путешествий", — уточняют в ассоциации.Основная цель запуска перевозчика — увеличение числа туристов. Лоукостер будет летать из Каира, Хургады, Шарм-эш-Шейха, Луксора. Аэродромом базирования станет международный аэропорт Сфинкс в Гизе.По предварительной информации, на первом этапе в парк Air Sphinx войдут два лайнера Boeing 737-800. Запланировано до 15 рейсов неделю по маршрутам внутри страны.В условиях ограниченной перевозки предстоящей зимой лоукостер может начать летать и в Россию, предполагают в АТОР. По оценкам авиаэкспертов, цены на билеты будут на 25-30 процентов ниже, чем у EgyptAir. Сейчас перелет по маршруту Москва — Каир и обратно стоит минимум 48 тысяч рублей с человека.
https://ria.ru/20220712/hainanairlines-1801897479.html
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хургада
луксор
египет
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новости - туризм, каир (город), хургада, луксор, ассоциация туроператоров россии (атор), boeing 737-800, egyptair, лоукостеры, египет, шарм-эш-шейх, аэропорт, туризм, гиза, туристы, пассажиры
13:56 12.07.2022
 
Египет запускает первый в истории страны лоукостер

К зимнему сезону в Египте запустят первый в истории страны лоукостер Air Sphinx

© AP Photo / Amr NabilСамолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту Каира, Египет
Самолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Египте запустят первый в истории страны лоукостер Air Sphinx, авиакомпания начнет работу в зимнем сезоне 2022-2023 года, и, возможно, полетит и в Россию, сообщает АТОР.
"Дочерняя компания EgyptAir будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы, стремясь предоставить билеты по конкурентоспособным ценам для более доступных путешествий", — уточняют в ассоциации.
Основная цель запуска перевозчика — увеличение числа туристов. Лоукостер будет летать из Каира, Хургады, Шарм-эш-Шейха, Луксора. Аэродромом базирования станет международный аэропорт Сфинкс в Гизе.
По предварительной информации, на первом этапе в парк Air Sphinx войдут два лайнера Boeing 737-800. Запланировано до 15 рейсов неделю по маршрутам внутри страны.
В условиях ограниченной перевозки предстоящей зимой лоукостер может начать летать и в Россию, предполагают в АТОР. По оценкам авиаэкспертов, цены на билеты будут на 25-30 процентов ниже, чем у EgyptAir. Сейчас перелет по маршруту Москва — Каир и обратно стоит минимум 48 тысяч рублей с человека.
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ТуризмНовости - ТуризмКаир (город)ХургадаЛуксорАссоциация туроператоров России (АТОР)Boeing 737-800EgyptAirлоукостерыЕгипетШарм-эш-ШейхАэропортТуризмГизатуристыпассажиры
 
 
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