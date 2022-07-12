https://ria.ru/20220712/egipet-1801910576.html

Египет запускает первый в истории страны лоукостер

Египет запускает первый в истории страны лоукостер - РИА Новости, 12.07.2022

Египет запускает первый в истории страны лоукостер

В Египте запустят первый в истории страны лоукостер Air Sphinx, авиакомпания начнет работу в зимнем сезоне 2022-2023 года, и, возможно, полетит и в Россию,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:56

2022-07-12T13:56

2022-07-12T13:56

туризм

новости - туризм

каир (город)

хургада

луксор

ассоциация туроператоров россии (атор)

boeing 737-800

egyptair

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131994/19/1319941937_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_37ce81db30cdc334e184c5c8dd9c085b.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Египте запустят первый в истории страны лоукостер Air Sphinx, авиакомпания начнет работу в зимнем сезоне 2022-2023 года, и, возможно, полетит и в Россию, сообщает АТОР."Дочерняя компания EgyptAir будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы, стремясь предоставить билеты по конкурентоспособным ценам для более доступных путешествий", — уточняют в ассоциации.Основная цель запуска перевозчика — увеличение числа туристов. Лоукостер будет летать из Каира, Хургады, Шарм-эш-Шейха, Луксора. Аэродромом базирования станет международный аэропорт Сфинкс в Гизе.По предварительной информации, на первом этапе в парк Air Sphinx войдут два лайнера Boeing 737-800. Запланировано до 15 рейсов неделю по маршрутам внутри страны.В условиях ограниченной перевозки предстоящей зимой лоукостер может начать летать и в Россию, предполагают в АТОР. По оценкам авиаэкспертов, цены на билеты будут на 25-30 процентов ниже, чем у EgyptAir. Сейчас перелет по маршруту Москва — Каир и обратно стоит минимум 48 тысяч рублей с человека.

https://ria.ru/20220712/hainanairlines-1801897479.html

каир (город)

хургада

луксор

египет

шарм-эш-шейх

гиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, каир (город), хургада, луксор, ассоциация туроператоров россии (атор), boeing 737-800, egyptair, лоукостеры, египет, шарм-эш-шейх, аэропорт, туризм, гиза, туристы, пассажиры