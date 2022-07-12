https://ria.ru/20220712/dukh-1801849740.html

Хакер RaHDIt: боевой дух украинских военных заметно падает на передовой

Хакер RaHDIt: боевой дух украинских военных заметно падает на передовой - РИА Новости, 12.07.2022

Хакер RaHDIt: боевой дух украинских военных заметно падает на передовой

Боевой дух украинских военных силен в Киеве и Львове, но заметно падает ближе к передовой, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T07:04

2022-07-12T07:04

2022-07-12T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Боевой дух украинских военных силен в Киеве и Львове, но заметно падает ближе к передовой, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.По его словам, "хороший боевой дух у националистических батальонов, которые просто по идейным соображениям идут воевать добровольцами, у них самый высокий боевой дух – "Азов", "Айдар", какие-то батальоны теробороны, которые в Харькове, "Кракен".На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

https://ria.ru/20220712/anb-1801848255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Хакер из RaHDIt: "Боевой дух украинских военных заметно падает ближе к передовой" Боевой дух украинских военных силен в Киеве и Львове, но заметно падает ближе к передовой, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности. 2022-07-12T07:04 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина