https://ria.ru/20220712/dukh-1801849740.html
Хакер RaHDIt: боевой дух украинских военных заметно падает на передовой
Хакер RaHDIt: боевой дух украинских военных заметно падает на передовой - РИА Новости, 12.07.2022
Хакер RaHDIt: боевой дух украинских военных заметно падает на передовой
Боевой дух украинских военных силен в Киеве и Львове, но заметно падает ближе к передовой, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T07:04
2022-07-12T07:04
2022-07-12T14:46
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Боевой дух украинских военных силен в Киеве и Львове, но заметно падает ближе к передовой, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.По его словам, "хороший боевой дух у националистических батальонов, которые просто по идейным соображениям идут воевать добровольцами, у них самый высокий боевой дух – "Азов", "Айдар", какие-то батальоны теробороны, которые в Харькове, "Кракен".На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
https://ria.ru/20220712/anb-1801848255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Хакер из RaHDIt: "Боевой дух украинских военных заметно падает ближе к передовой"
Боевой дух украинских военных силен в Киеве и Львове, но заметно падает ближе к передовой, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
2022-07-12T07:04
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
07:04 12.07.2022 (обновлено: 14:46 12.07.2022)
Хакер RaHDIt: боевой дух украинских военных заметно падает на передовой
Хакер RaHDIt: боевой дух украинских военных силен в Киеве и Львове, но слаб на передовой
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Боевой дух украинских военных силен в Киеве и Львове, но заметно падает ближе к передовой, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
"Боевой дух у украинских военных надо тоже разделять на военных, которые сидят в Киеве и во Львове, у которых очень высокий боевой дух, и украинских военных, которые находятся на передовой, которые все это видят своими глазами, и естественно там, так как угроза жизни, боевой дух сильно падает", - сказал хакер.
По его словам, "хороший боевой дух у националистических батальонов, которые просто по идейным соображениям идут воевать добровольцами, у них самый высокий боевой дух – "Азов", "Айдар", какие-то батальоны теробороны, которые в Харькове
, "Кракен".
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.
Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины
. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.