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Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/dron-1801951058.html
Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре
Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре - РИА Новости, 12.07.2022
Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре
Украинские силовики попытались во вторник применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:09
2022-07-12T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики попытались во вторник применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.Ранее представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом районе Энергодара."Только что ВСУ попытались применить еще один дрон в Энергодаре. Он уничтожен ПВО Вооруженных сил РФ", - сообщил представитель пресс-службы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
энергодар
запорожская область
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в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
15:09 12.07.2022
 
Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре

Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики попытались во вторник применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.
Ранее представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом районе Энергодара.
"Только что ВСУ попытались применить еще один дрон в Энергодаре. Он уничтожен ПВО Вооруженных сил РФ", - сообщил представитель пресс-службы.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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