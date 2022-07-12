https://ria.ru/20220712/dron-1801951058.html

Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре

Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре - РИА Новости, 12.07.2022

Российская ПВО сбила украинский дрон-камикадзе в Энергодаре

Украинские силовики попытались во вторник применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:09

2022-07-12T15:09

2022-07-12T15:09

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики попытались во вторник применить еще один дрон-камикадзе в Энергодаре в Запорожской области, его уничтожили силы противовоздушной обороны ВС РФ, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.Ранее представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом районе Энергодара."Только что ВСУ попытались применить еще один дрон в Энергодаре. Он уничтожен ПВО Вооруженных сил РФ", - сообщил представитель пресс-службы.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины