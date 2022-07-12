https://ria.ru/20220712/draka-1802078507.html

Глава Крыма раскрыл подробности инцидента с военнослужащими в Судаке

Глава Крыма раскрыл подробности инцидента с военнослужащими в Судаке - РИА Новости, 12.07.2022

Глава Крыма раскрыл подробности инцидента с военнослужащими в Судаке

Драка в крымском городе Судак между военными и прохожими была бытовой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T21:17

2022-07-12T21:17

2022-07-12T23:59

происшествия

олег крючков

судак

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Драка в крымском городе Судак между военными и прохожими была бытовой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.В своем Telegram-канале он сообщил все подробности произошедшего, подчеркнув, что эти официальные данные получены от силовых органов.Затем к конфликту присоединились трое прохожих, один из которых дважды ударил военнослужащего в лицо. Военный получил легкие травмы, на этом конфликт был исчерпан и участники разошлись, продолжил глава Крыма."На наших военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности. Сами себя они как военнослужащие не позиционировали. Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже. <…> В данном случае конфликт не носил политической подоплеки, а перевод в национальную плоскость считаю кощунственным и несправедливым делом. Не надо домыслов, эмоций и конспирологии, важны только факты", — заключил Аксенов.Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил РИА Новости, что в Судаке на набережной трое неизвестных избили контрактника из-за того, что на нем была одежда с Z-символикой. Нападавших задержали. В свою очередь, МВД региона опровергло, что на одежде участников конфликта были какие-либо элементы, по которым можно было предположить их причастность к вооруженным силам.Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220711/sochi-1801654807.html

https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html

судак

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происшествия, олег крючков, судак, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)