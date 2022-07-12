https://ria.ru/20220712/draka-1802078507.html
Глава Крыма раскрыл подробности инцидента с военнослужащими в Судаке
Глава Крыма раскрыл подробности инцидента с военнослужащими в Судаке - РИА Новости, 12.07.2022
Глава Крыма раскрыл подробности инцидента с военнослужащими в Судаке
Драка в крымском городе Судак между военными и прохожими была бытовой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T21:17
2022-07-12T21:17
2022-07-12T23:59
происшествия
олег крючков
судак
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Драка в крымском городе Судак между военными и прохожими была бытовой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.В своем Telegram-канале он сообщил все подробности произошедшего, подчеркнув, что эти официальные данные получены от силовых органов.Затем к конфликту присоединились трое прохожих, один из которых дважды ударил военнослужащего в лицо. Военный получил легкие травмы, на этом конфликт был исчерпан и участники разошлись, продолжил глава Крыма."На наших военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности. Сами себя они как военнослужащие не позиционировали. Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже. <…> В данном случае конфликт не носил политической подоплеки, а перевод в национальную плоскость считаю кощунственным и несправедливым делом. Не надо домыслов, эмоций и конспирологии, важны только факты", — заключил Аксенов.Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил РИА Новости, что в Судаке на набережной трое неизвестных избили контрактника из-за того, что на нем была одежда с Z-символикой. Нападавших задержали. В свою очередь, МВД региона опровергло, что на одежде участников конфликта были какие-либо элементы, по которым можно было предположить их причастность к вооруженным силам.Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220711/sochi-1801654807.html
https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html
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происшествия, олег крючков, судак, россия, республика крым, сергей аксенов (политик)
21:17 12.07.2022 (обновлено: 23:59 12.07.2022)
Глава Крыма раскрыл подробности инцидента с военнослужащими в Судаке
Глава Крыма Аксенов назвал инцидент с военнослужащими в Судаке бытовым конфликтом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости.
Драка в крымском городе Судак между военными и прохожими была бытовой, заявил
глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он сообщил все подробности произошедшего, подчеркнув, что эти официальные данные получены от силовых органов.
"Вчера двое контрактников, которые являются нашими военнослужащими, проходящими реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака, находились в городе, отдыхали. По видеосъемкам, которые есть в распоряжении правоохранителей, видно, что из бара за ними никто не шел и не следил, а в самом баре они употребляли спиртные напитки. Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт", — написал Аксенов.
Затем к конфликту присоединились трое прохожих, один из которых дважды ударил военнослужащего в лицо. Военный получил легкие травмы, на этом конфликт был исчерпан и участники разошлись, продолжил глава Крыма.
"На наших военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности. Сами себя они как военнослужащие не позиционировали. Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже. <…> В данном случае конфликт не носил политической подоплеки, а перевод в национальную плоскость считаю кощунственным и несправедливым делом. Не надо домыслов, эмоций и конспирологии, важны только факты", — заключил Аксенов.
Накануне советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков
сообщил РИА Новости, что в Судаке
на набережной трое неизвестных избили контрактника из-за того, что на нем была одежда с Z-символикой. Нападавших задержали. В свою очередь, МВД региона опровергло, что на одежде участников конфликта были какие-либо элементы, по которым можно было предположить их причастность к вооруженным силам.
Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине
.