https://ria.ru/20220712/donetsk-1802026182.html

Войска Украины выпустили еще шесть снарядов по Донецку

Войска Украины выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.07.2022

Войска Украины выпустили еще шесть снарядов по Донецку

Украинские войска в 16.10 мск выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:52

2022-07-12T16:52

2022-07-12T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 (совпадает в мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/dnr-1801961326.html

донецк (днр)

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кировский район

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), украина, кировский район, сцкк, нато