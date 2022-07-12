https://ria.ru/20220712/donetsk-1802026182.html
Войска Украины выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Войска Украины выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.07.2022
Войска Украины выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Украинские войска в 16.10 мск выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:52
2022-07-12T16:52
2022-07-12T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 мск выпустили еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 (совпадает в мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://radiosputnik.ria.ru/20220712/dnr-1801961326.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район, сцкк, нато
16:52 12.07.2022 (обновлено: 16:54 12.07.2022)
Войска Украины выпустили еще шесть снарядов по Донецку
Войска Украины выпустили еще шесть снарядов натовского калибра по Донецку